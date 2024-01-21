聽新聞
test
0:00 / 0:00
養40狗任繁殖、病死 男子遭罰9.8萬
徐姓男子飼養四十幾隻狗，苗栗縣府動保所派員訪查，驚見現場極度髒亂、排泄物臭味瀰漫，犬隻都沒絕育任由繁殖，還有幼犬因病死亡，對徐男裁罰九萬八千元，徐男不服提行政訴訟；法院認為，徐男多項行為違反動保法，駁回其訴。
苗栗縣政府二○二二年五月接獲徐男陳情，表示其飼養的狗健康狀況不佳，但他無經濟能力、也沒交通工具，請求派員載往送醫，動保所到場訪查，發現徐男飼養四十多隻狗，卻沒提供乾淨適當場所，多以籠子、繩鍊飼養，都沒植入晶片或絕育任由繁殖，裁罰九萬八千元。
徐男不服提行政訴訟，主張領有身障手冊，近年因眼疾看不見，非故意或過失，縣府不應處罰或應以減輕。
苗縣府抗辯稱，二○二二年一月徐男就被檢舉飼養動物環境髒亂，也未依縣府規定將犬隻施打狂犬病疫苗、絕育，環境極度髒亂，造成犬隻無法維持正常生理甚至死亡，徐男收養管理動物，應考量後果，難認無過失。
台中高等行政法院調查，徐男身為飼主，有依法規管領、照顧犬隻義務，縣府到場訪查發現四十幾隻狗，垃圾堆積、塞滿雜物，連行走都成問題，室內瀰漫臭味、排泄物味道嚴重。
法院指出，徐男沒適當收入足以養活這麼多隻狗，也無力維持飼養環境，六隻幼犬中一隻死亡由垃圾車載走，五隻狀況不佳送醫發現消瘦，有一隻骨折、腰薦椎變形至不良於行。
台中高等行政法院認為，徐男有過失傷害致飼養犬隻肢體殘缺、死亡，又未植入晶片，均違反動物保護法，縣府裁罰法有據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言