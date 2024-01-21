養40狗任繁殖、病死 男子遭罰9.8萬

徐男在家中堆積大量雜物、飼養40幾隻狗散發惡臭，苗栗縣府動保處到場將犬隻沒入收容。圖／報系資料照 徐姓男子飼養四十幾隻狗，苗栗縣府動保所派員訪查，驚見現場極度髒亂、排泄物臭味瀰漫，犬隻都沒絕育任由繁殖，還有幼犬因病死亡，對徐男裁罰九萬八千元，徐男不服提行政訴訟；法院認為，徐男多項行為違反動保法，駁回其訴。

苗栗縣政府二○二二年五月接獲徐男陳情，表示其飼養的狗健康狀況不佳，但他無經濟能力、也沒交通工具，請求派員載往送醫，動保所到場訪查，發現徐男飼養四十多隻狗，卻沒提供乾淨適當場所，多以籠子、繩鍊飼養，都沒植入晶片或絕育任由繁殖，裁罰九萬八千元。

徐男不服提行政訴訟，主張領有身障手冊，近年因眼疾看不見，非故意或過失，縣府不應處罰或應以減輕。

苗縣府抗辯稱，二○二二年一月徐男就被檢舉飼養動物環境髒亂，也未依縣府規定將犬隻施打狂犬病疫苗、絕育，環境極度髒亂，造成犬隻無法維持正常生理甚至死亡，徐男收養管理動物，應考量後果，難認無過失。

台中高等行政法院調查，徐男身為飼主，有依法規管領、照顧犬隻義務，縣府到場訪查發現四十幾隻狗，垃圾堆積、塞滿雜物，連行走都成問題，室內瀰漫臭味、排泄物味道嚴重。

法院指出，徐男沒適當收入足以養活這麼多隻狗，也無力維持飼養環境，六隻幼犬中一隻死亡由垃圾車載走，五隻狀況不佳送醫發現消瘦，有一隻骨折、腰薦椎變形至不良於行。

台中高等行政法院認為，徐男有過失傷害致飼養犬隻肢體殘缺、死亡，又未植入晶片，均違反動物保護法，縣府裁罰法有據。