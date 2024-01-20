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更馨生年貨大街141攤台中七期登場 蔡清祥及檢察機關龍頭全到了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台灣更生保護會、犯罪被害人保護協會第2年在台中市舉辦「更生馨生年貨大街」，上午在黎民路、市政路七期地段交六廣場開幕，規模較去年更盛大共141個攤位各式年貨一應俱全，身兼更保、犯保兩會董事長的台灣高等檢察署檢察長張斗輝說，1年助1800名更生人復歸社會，全力支持穩定就業。

今活動包括行政院政務委員林萬億、法務部長蔡清祥、檢察總長刑泰釗，還有全國各地高分檢、地檢署檢察長均到場，顯見法務部對活動重視程度。

上午年貨大街，更保、犯保邀集全台服務的更生人、馨生人各自帶來營售產品，包括有機蔬菜水果、咖啡、臘腸、烏魚子、高山茶，還有澎湖來的堅果塔、金門的麵線，140多個攤位人潮聚集，商品琳瑯滿目。

犯保協會指出，馨生人（犯罪被害人）中有位賣滷味的楊阿嬤，多年前遭丈夫家暴，就連3個子女都因染毒無業，自己還要扶養父不詳的外孫女，當人生陷入谷底最為困頓時，經犯保苗栗分會協助關懷度過難關。

另名馨生人劉先生因車禍下半身癱瘓，後來靠著網路影片自學手工自作鋼筆養大2名女兒，他也感謝犯保宜蘭分會幫他跑法院請求對被告強制執行財產取得債權憑證。

張斗輝表示，更生馨生年貨大街邁入第2年，由更保台中分會主委廖學從提供場地、籌畫，希望未來持續舉辦，邀更多更馨生人來擺攤。

張斗輝也提到，以往矯正機關中又以毒品犯最多，佔了超過5成，近年在各界努力下下降至4成，不乏更保系統支持穩定就業，避免再犯，經統計去年就協助復歸社會高達1800人，等同保護1800個家庭。

另外，犯保協會以「一路相伴」服務核心陪伴及輔導犯罪被害人走出傷痛、重建生活，犯保成立至今服務超過5萬6000個馨生家庭，平均每年服務4000多名被害人本人及其家屬。

活動包括部長蔡清祥、檢察總長刑泰釗，還有全國各地高分檢、地檢署檢察長均到場。記者曾健祐／攝影
活動包括部長蔡清祥、檢察總長刑泰釗，還有全國各地高分檢、地檢署檢察長均到場。記者曾健祐／攝影
今年更生馨生年貨大街多達141個攤位。記者曾健祐／攝影
今年更生馨生年貨大街多達141個攤位。記者曾健祐／攝影
今年更生馨生年貨大街多達141個攤位。記者曾健祐／攝影
今年更生馨生年貨大街多達141個攤位。記者曾健祐／攝影
法務部長蔡清祥。記者曾健祐／攝影
法務部長蔡清祥。記者曾健祐／攝影
今年更生馨生年貨大街多達141個攤位。記者曾健祐／攝影
今年更生馨生年貨大街多達141個攤位。記者曾健祐／攝影

年貨大街 更生人 法務部

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