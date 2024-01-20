獨／跑單幫賺外快…攜黃金走小三通遭大陸查獲 過年可能回不來

金廈小三通從去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，跑單幫的「邊境貿易」也重新復甦，不少民眾為了補貼船資，幫忙帶貨到廈門，回程再帶些香菇跟菸，等於往返不用花錢，還可賺幾百元的外快，據了解，去年就有一名金門跑單幫的女子因夾帶超量黃金到廈門，遭海關查獲交保限境，目前還無法回金門，金門縣港務處提醒民眾莫貪小便宜，以免惹禍上身。

其實跑單幫主要就是賺價差，有單幫客就透露，去年10月黃金價格創歷史新高，當時有單幫客攜帶大量黃金闖關，結果被廈門海關逮住，目前雖然人有放出來，但限制出境，無法返家；據了解，那波「跑」黃金的，原本是好幾位一起，結果發現前面有人被抓，趕緊把戴在脖子上的金牌扯下，丟到垃圾桶，後來還被貨主要求賠償。

據了解，那位被逮的女子，攜帶約2691克的黃金，除了行李箱有夾帶，連腰間也貼身藏了多塊黃金製品，被大陸媒體虧說是「腰纏萬貫」，所以遭查辦，其餘4人因為帶的量沒那麼多，未被限制出境。金門縣府有官員證實，大陸出入境旅客攜带黄金不得超過50克，確有1位民眾因為攜帶超量被交保限境。

據金門的銀樓業者表示，其實各國的金價都不同，之前也傳出有空姐帶大量黃金入境日本，遭查獲；目前金門的金價1錢約7千9百元；但大陸1錢賣到1萬300元，1錢的價差約2400元，難怪有人鋌而走險。

除了黃金外，先前也曾出有民眾夾帶子宮頸疫苗或美容針闖關，被海關查獲，花了很長的時間，才沒事；去年也有一位陸配帶了一些宗教人士鼓勵吃素的刊物進入廈門，結果被抓，目前都還未能返回金門；一位不願具名的官方人士表示，兩岸關係冰凍，大陸對於灰色地帶的東西都會嚴查，所以還是不要貪小利，以免惹上大麻煩。

據瞭解，目前金門有超過200多位從事跑單幫的人，先前還可以一度成立協會，當中有不少是台灣過來的，也有不少是陸配，但大多是找不到穩定的工作，不得已只能當跑單幫，賺點「走路工」費用。

「大家都是為了生活。」從事跑單幫的陳小姐說，很多人都是環境所逼，若有工作就不用來跑單幫；她也透露，疫情前，單幫客的收入還不錯，有人可以每月賺4萬元，但小三通重啟後，兩岸的海關都很嚴格；她透露，最近應該是快過年，所以帶貨的人帶的兇，所以比較瘋狂。

她也提到，早期跑單幫掮客大多是攜帶菸酒、嬰兒奶粉及一些日常生活用品入境廈門及泉州，只要帶上船，下船出關就有人來接頭，短短的一段路程，就有300至400元新台幣的外快可賺。

據了解，現在流行的金門高粱酒千日醇，在免稅商店售價約500元左右，但到大陸轉手就可賣到750元到800元，先前1人僅能帶4瓶，從去年12月25日起，一人可帶6瓶，若幫帶高梁酒，走路工資約150元人民幣，算是帶貨到廈門最夯的商品，但需間隔15天；所以對職業單幫客來說，只能改帶食品如泡麵、乖乖軟糖、醬油、保力達B、沐浴乳，但都是體力活，有時一大箱工錢僅30到40元人民幣。

至於從廈門回金門，最早是帶螺螄粉，現在則是核桃、魷魚絲、花生等，都是差價較高又好賣的熱門商品；還有香菇，大陸一公斤售價約300元，而台灣售價則在1200元左右，差價達4倍，所以從廈門帶到台灣的「走路工」也有100元人民幣。

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