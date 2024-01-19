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交通裁決所與行政執行署合作 酒駕累犯拒繳罰款電動車遭查封

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

行政執行署高雄分署與高市府交通局交通事件裁決中心合作，自昨天起共同將酒（毒）駕犯名下較新年分具法拍效益車輛查封，第一天就查封一輛曾姓酒駕累犯名下GOGORO電動車，如此作法亦可避免酒駕犯因積欠機車燃料費，陸續產生高額欠款。

高雄分署指出，2020年7月23日凌晨5時許，曾男在中華路與興中路口，因酒駕被警方攔獲，當下曾男拒絕酒測，因而被依違反道路交通管理處罰條例重罰18萬，並吊銷駕照，3年內不得考照，但曾男罰單逾期未繳，因而該案被移送高雄分署執行。

今年高雄分署與高市府交通局合作，由交通事件裁決中心先篩出可執行酒毒駕罰鍰滯欠案件；據悉，執行查封前一天，執行人員先至曾男戶籍地址現場執行，但並未尋獲曾男GOGORO電動車，幾經比對曾男所留車籍地址及曾停放路邊收費停車格的紀錄，發現他極可能停車在武廟路上。

聯合執行當日，高雄分署、裁決中心與警方執行人員三方共同前往武廟路大小巷口清查，在曾姓男子車籍地外200公尺路邊停車格，順利尋獲曾車，並立即予以查封。

因曾車正確停放在路邊停車格內，故拖吊過程，引起多位晨起路邊買菜的民眾側目，一聽聞是酒駕犯因罰鍰未繳而遭查封後，紛紛對政府執行力豎起大拇指贊同。

高雄分署指出，法務部「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，因許多酒（毒）駕犯正在監服刑，讓不少酒（毒）駕犯的年長父母憂心忡忡，不過，現場執行人員勸解安慰，車輛一經查封，可解決老舊機車切結報廢事宜外，也可免除因積欠機車燃料費，造成後續產生的高額欠費。

高雄分署與高市交通局交通事件裁決中心協同警方，共同查封一輛酒駕犯的GOGORO電動車。記者古和純／翻攝
高雄分署與高市交通局交通事件裁決中心協同警方，共同查封一輛酒駕犯的GOGORO電動車。記者古和純／翻攝
高雄分署與高市交通局交通事件裁決中心協同警方，共同查封一輛酒駕犯的GOGORO電動車。記者古和純／翻攝
高雄分署與高市交通局交通事件裁決中心協同警方，共同查封一輛酒駕犯的GOGORO電動車。記者古和純／翻攝
高雄分署與高市交通局交通事件裁決中心協同警方，共同查封一輛酒駕犯的GOGORO電動車。記者古和純／翻攝
高雄分署與高市交通局交通事件裁決中心協同警方，共同查封一輛酒駕犯的GOGORO電動車。記者古和純／翻攝

酒駕 行人 毒駕

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