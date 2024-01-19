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男子6度酒駕4次入監 壽險差點遭解約才願繳18萬罰鍰

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北市1名黃姓男子，12年內6度酒駕，其中2次易科罰金、4次入監服刑，仍不知悔改，2022年4月再度因酒駕拒測，罰鍰18萬元，行政執行署新北分署雖然查扣不到他任何財產，卻一路追到他多年的壽險保單，查出他有理賠金約12萬元及保單價值準備金約14萬元，黃男擔心保單被強制解約，最終與書記官協議如何還款。

新北分署指出，現年46歲的黃男，4次入監刑期合計20個月，2次易科罰金，共21萬元，仍無法控制自己酒駕行為，又在2022年4月8日傍晚5時許，在新北市板橋區環河路4段一帶，騎乘機車為警攔檢，發現他無照駕駛又酒測，移由新北市交通事件裁決處裁罰18萬元，去年2月移送新北分署執行。

新北分署發現黃男雖無任何存款，但同時扣押他人壽保險保單價值準備金等債權，發現黃男壽險保單價值準備金約14萬元及理賠金約12萬元，黃男擔心其壽險保單遭強制解約，於是請求書記官先收取約12萬元理賠金，剩餘的6萬元則另行籌款繳清。

新北分署雖同意黃男請求，但表示黃男如未在一定期限內繳納罰鍰，會將壽險部分強制解約收取解約金清償罰鍰。新北分署同時說明，行政執行署一旦扣押義務人的壽險保單價值準備金後，並不會立即強制解約，因為依最高法院民事大法庭裁定見解，行政執行署在裁量是否行使終止權執行解約金債權時，應審慎為之，宜先賦與債權人、債務人或利害關係人陳述意見之機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市黃姓男子12年內6度酒駕4次入監竟再犯，直到行政執行署新北分署準備將他的壽險保單解約清償罰鍰，才願出面與書記官協商。圖／行政執行署新北分署提供
新北市黃姓男子12年內6度酒駕4次入監竟再犯，直到行政執行署新北分署準備將他的壽險保單解約清償罰鍰，才願出面與書記官協商。圖／行政執行署新北分署提供

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