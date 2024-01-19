網友轉售亞錦賽門票換星巴克飲料 士院裁定不罰

潘姓網友以新台幣500元和1杯星巴克飲料為對價販售亞錦賽門票，警方認為涉當黃牛，依違反社會秩序維護法送辦。士院認為網友以原價轉售票券，飲料取決於彼此誠意，裁定不罰。

士林地方法院裁定指出，台北市警察局大同警分局去年12月10日執行網路巡落，發現潘姓網友於臉書Facebook刊登訊息，欲以500元及1杯星巴克飲料為對價，販售2023年第30屆亞洲棒球錦標賽票券1張。

警方認為，潘姓網友行為違反社會秩序維護法第64條第2款規定「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，因此依法送辦。

士院認為，潘姓網友所刊登訊息內容「台日大戰1張內野輪椅位，原價讓，希望可以有1杯星巴克」，可知網友仍以原價轉讓票券，星巴克飲料則取決於彼此誠意，難認有轉售圖利情事，不符構成要件，日前裁定不罰，仍可抗告。