快訊

吸金三億！推銷基金詐騙林百里妻 名媛朱立安判10年確定要入獄

這波寒流霸王級？粉專：真的差多了但會冷很久

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警員開回毒販車要搜索途中卻撞爛 霧峰分局判國賠60萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中霧峰分局曾姓警員逮捕劉姓男子販毒，將劉當時駕駛的1輛TOYOTA RAV4休旅車開回派出所搜索，途中車禍釀車頭嚴重毀損，該車主劉男的姑姑提國賠求償95萬元；法院查，曾員違規是肇事主因，執行公務過失侵害劉女汽車所有權，依鑑定價格判霧峰分局國賠劉女60萬元，可上訴。

劉女主張，霧峰分局曾姓警員2021年10月6日執行公務時，因認為她的劉姓姪子涉嫌販毒，姪子當時又開著她的車被逮，曾員就將該車要移動至國光派出所，未料途中卻和人發生車禍，造成該車車頭嚴重受損需報廢。

劉女表示，該車價值85萬元，另因車輛毀損期間租車費用、相關拖吊費及稅金等，一共向霧峰分局提起國賠求償95萬5000元。

霧峰分局表示，曾員當天依台中地檢署指揮查獲劉男販毒，曾員將嫌犯駕駛的車輛開回駐地派出所搜索，因返所途中在大里區德芳南路二段、永大街口發生車禍，而依車禍鑑定認為是曾員在支線道未暫停讓幹線道先行，為肇事主因。

霧峰分局認為，劉女就車輛價值舉證未明，也沒提出報廢證明，同時也爭執其他費用，聲明駁回。

台中地院查，曾員當天在汽車旅館逮捕劉男後，駕駛該車要回派出所途中因未暫停讓幹道和林姓駕駛發生車禍，曾為肇事主因，林男、路邊開發公司施工圍籬均為次因，可見劉女主張曾員執行公務時，因過失不當行為侵害其汽車所有權，求償有據。

法院根據台中市汽車商業同業公會鑑定，認定該車事故前價值為70萬元，且劉女訴訟將車以10萬元賣出，另再加上當時支付拖吊費3500元等，一共判霧峰分局應給付她60萬3500元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

車禍 國賠 販毒

延伸閱讀

影／52歲巡佐執勤倒下今晨拔管 同事列隊淚送：一路好走

憾！台中52歲警官執勤時昏倒送醫不治 警局協助治喪、撫卹

高雄部落遭莫拉克颱風沖毀獲國賠 里長：金額遠遠不夠

拉美反毒軍事化 衝突日益加劇

相關新聞

朱學恒涉強制猥褻遭限制出境出海 抗告遭駁：可能滯外不歸

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，台北地檢署依強制猥褻罪起訴，案件由台北地方法院審理中。朱遭檢察官限制...

推銷基金詐騙林百里妻等3億 名媛朱立安判10年確定要入獄

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，一審依證券投資信託及顧問法等罪判12...

北檢已收44件重大假訊息案 分案查作票、羅致政及柯文哲錄音案

大選過後，網路流傳有投開票所選務人員未符合法定程序，涉舞弊作票的影片。最高檢察署指派台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理...

女警控同事「殺人未遂」遭認證濫用司法資源 判賠6000元

台北市捷運警察隊許姓警員見值班台椅子離桌子太遠，伸腳踢回，卻被張姓女警員控告殺人未遂，她還在臉書上貼文暗喻許殺人不成；許...

大學肄業生啪啪啪小女友 25萬結婚聘金分期付仍遭判

胡姓男子經常與爸爸去訪友，認識友人家當時就讀國小的女兒，覺得女孩長得像洋娃娃令他心動，前年7月女孩上國中後，2人私下默認...

他車內吹冷氣拒酒測挨罰18萬 法院認警「攔查無據」幫撤單

台中黃姓男子酒後發動引擎坐在車內吹冷氣，警方以他怠速製造空汙上前攔查，因聞到酒味要求酒測被拒絕，就對黃開單罰18萬元、吊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。