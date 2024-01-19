警員開回毒販車要搜索途中卻撞爛 霧峰分局判國賠60萬

台中霧峰分局曾姓警員逮捕劉姓男子販毒，將劉當時駕駛的1輛TOYOTA RAV4休旅車開回派出所搜索，途中車禍釀車頭嚴重毀損，該車主劉男的姑姑提國賠求償95萬元；法院查，曾員違規是肇事主因，執行公務過失侵害劉女汽車所有權，依鑑定價格判霧峰分局國賠劉女60萬元，可上訴。

劉女主張，霧峰分局曾姓警員2021年10月6日執行公務時，因認為她的劉姓姪子涉嫌販毒，姪子當時又開著她的車被逮，曾員就將該車要移動至國光派出所，未料途中卻和人發生車禍，造成該車車頭嚴重受損需報廢。

劉女表示，該車價值85萬元，另因車輛毀損期間租車費用、相關拖吊費及稅金等，一共向霧峰分局提起國賠求償95萬5000元。

霧峰分局表示，曾員當天依台中地檢署指揮查獲劉男販毒，曾員將嫌犯駕駛的車輛開回駐地派出所搜索，因返所途中在大里區德芳南路二段、永大街口發生車禍，而依車禍鑑定認為是曾員在支線道未暫停讓幹線道先行，為肇事主因。

霧峰分局認為，劉女就車輛價值舉證未明，也沒提出報廢證明，同時也爭執其他費用，聲明駁回。

台中地院查，曾員當天在汽車旅館逮捕劉男後，駕駛該車要回派出所途中因未暫停讓幹道和林姓駕駛發生車禍，曾為肇事主因，林男、路邊開發公司施工圍籬均為次因，可見劉女主張曾員執行公務時，因過失不當行為侵害其汽車所有權，求償有據。