雲林麥寮鄉長當選無效確定 3個月內補選

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆因選舉期間後援會長涉賄選，被台南高分院裁定當選無效，縣府將派員代理，並辦理補選。本報資料照片 雲林縣麥寮鄉長蔡長昆前年競選連任時，因後援會長涉嫌買票，蔡雖當選，被雲林地檢署提出當選無效之訴，一審被以證據不能臆測為由駁回，檢方上訴，台南高分院二審判決大翻轉，合議庭認為蔡應知情，應對後援會長賄選行為共同負責，原判決廢棄，改判蔡長昆當選無效。記者致電蔡長昆，電話都未接，不知回應。縣府表示，將於判決確定3個月內補選。

蔡長昆本屆競選舉期間，後援會長被查獲現金買票遭雲林地檢署起訴，蔡雖連任，檢方對蔡提當選無效之訴，但雲林地方法院以證據不足為由駁回並判決當選有效，檢方認為後援會長在未經蔡同意下即自行出錢行賄選民，有悖經驗法則，主張蔡必定知情，並認為蔡有共同參與賄選行為，因而上訴。

台南高分院指出，經綜合兩造辯論意旨及調查證據，認定後援會與蔡長昆關係密切，並以蔡的競選物資積極為助選，參諸後援會長警詢時的證述及綜合其他間接事證，檢方主張蔡長昆就後援會長賄選行為應是知情、同意並容許為之等情有據，檢方主張蔡對後援會長賄選行為應共同負責為有理由，改判蔡當選無效，不得上訴。

縣府民政處指出，依地方制度法，鄉鎮市長經法院判決當選無效確定，由縣府解除職務並派員代理，並將在3個月內完成補選。麥寮鄉是台塑六輕所在地，資源豐厚，補選將掀激烈選戰。