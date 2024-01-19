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賣郭董人情 溫泉大亨買連署被訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

北投溫泉大亨陳仲明涉替鴻海創辦人郭台銘找人頭收購連署書，昨天被士檢依違反正副總統選罷法起訴。本報資料照片
北投溫泉大亨陳仲明涉替鴻海創辦人郭台銘找人頭收購連署書，昨天被士檢依違反正副總統選罷法起訴。本報資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘去年發起連署，士林地檢署查出北投溫泉大亨陳仲明，涉「賣郭董人情」找沈姓女密友透過親友收購連署書，以每張五百元收購六百張，檢方昨依總統副總統選舉罷免法連署行賄罪起訴陳男、沈女共十四人，沈女的九名親友獲緩起訴。

起訴指出，陳仲明與沈女去年九至十月，為讓郭台銘、賴佩霞通過連署，透過人脈委託他人收購連署書，一張五百元，沈女聯繫閨密及親朋好友等六人，並提供陳仲明取得的空白連署書及連署專用章，陸續發送六百張連署書，金額卅萬元。

沈女的親友向新北市的宮廟信徒、不特定香客，以及嘉義鄉親收購連署書，取得連署書後分次發放每張五百元對價，對象還包含停車場石姓管理員，這名管理員還從臉書下載不知情的四十八位民眾身分證，偽造簽名連署。

檢方追查發現，共犯抽成價格不一，例如沈女朋友江女，聯繫自己的健身房教練，拜託教練幫忙收集連署書，一張可獲三百元，事後會介紹其他學員來上課。健身教練在ＬＩＮＥ群組以一百至三百元向學員及朋友們收購連署書。

檢方偵查期間，陳仲明認罪，坦承為了賣郭董人情債，幫忙拉連署書數量，負責提供空白連署書及價金卅萬元，沈女收押後也認罪，詳述收購連署書數量。

士檢偵辦連署書案，還有郭台銘投資快篩口水機的富佳生技公司代表人廖本揚、曾參選台北市議員落選的蘇府庭等人涉案，另案偵辦中。

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