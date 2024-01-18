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友人4歲孫調皮拿枯枝教訓 婦人被判拘役80日不得易科罰金
彰化縣許姓婦人今年7月間到友人吳姓婦人家中聚會，吳婦4歲孫子因調皮搗蛋，惹許婦生氣，許竟持一旁花盆枯枝打吳孫，引發吳媳不滿報警提告，彰化地方法院依故意對兒童犯傷害罪等，判處拘役80日，不得易科罰金。
58歲許婦今年7月某日受邀到友人吳婦家中聊天、飲酒，吳婦4歲孫子卻在一旁調皮搗蛋，引發許婦不滿，拿起一旁花盆內的枯枝就打小男孩的手腳，造成吳孫的左大腿挫傷、左手掌挫傷，引發吳婦的媳婦不滿，心疼兒子被打而報警處理。
法官認為，許婦如認為要管教，也應妥善處理、溝通，竟未能理性控制自身情緒，而傷害幼童，且迄今未能與被害人父母達成和解或取得原諒，依違反兒少法、刑法第277條成年人故意對兒童犯傷害罪等，需加重其刑，判處拘役80日。
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