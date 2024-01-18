快訊

存股族利多！金管會鬆老本配息標準 這十家金控可「加碼配息」

北投警執行搜索竊盜案…遭疑似毒品針頭刺傷 緊急送醫檢查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友人4歲孫調皮拿枯枝教訓 婦人被判拘役80日不得易科罰金

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣許姓婦人今年7月間到友人吳姓婦人家中聚會，吳婦4歲孫子因調皮搗蛋，惹許婦生氣，許竟持一旁花盆枯枝打吳孫，引發吳媳不滿報警提告，彰化地方法院依故意對兒童犯傷害罪等，判處拘役80日，不得易科罰金。

58歲許婦今年7月某日受邀到友人吳婦家中聊天、飲酒，吳婦4歲孫子卻在一旁調皮搗蛋，引發許婦不滿，拿起一旁花盆內的枯枝就打小男孩的手腳，造成吳孫的左大腿挫傷、左手掌挫傷，引發吳婦的媳婦不滿，心疼兒子被打而報警處理。

法官認為，許婦如認為要管教，也應妥善處理、溝通，竟未能理性控制自身情緒，而傷害幼童，且迄今未能與被害人父母達成和解或取得原諒，依違反兒少法、刑法第277條成年人故意對兒童犯傷害罪等，需加重其刑，判處拘役80日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣許姓婦人以枯枝打了友人4歲孫子被提告，彰化地方法院判處拘役80日，不得易科罰金。記者林宛諭／攝影
彰化縣許姓婦人以枯枝打了友人4歲孫子被提告，彰化地方法院判處拘役80日，不得易科罰金。記者林宛諭／攝影

傷害罪

延伸閱讀

未查證就控盧秀燕家族炒地皮 追分國小前校長今判4月定讞

追求女下屬遭拒！原民會前女副主委動粗又怒罵「愛跟男人睡」 下場曝光

上櫃公司老闆欠數億債務 天道盟「鐵霸」恐嚇「出人命」…判決出爐

男子擅自登海巡署桃園艦待一晚 判拘役20天

相關新聞

黃光芹轟翁達瑞是「不要臉的髒東西」 法院判無罪理由曝光

去年民進黨爆發性騷擾醜聞，名嘴黃光芹在臉書PO文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」旅美教授陳時奮上網回擊，陳認為，黃...

7前基金經理人跟單賺4億元 2人聲押各350、200萬元交保

國泰、富邦、復華、保德信4家投信顧問公司共7名前基金經理人，涉嫌於2017至2023年間，利用職務上代操包括政府勞保、勞...

3度酒駕罰20萬元！難逃債權憑證追扣薪水 酒駕男認栽全繳了

嘉義縣竹崎鄉林姓男子10多年前酒後無照騎機車遭裁罰3萬元，只繳5千元，不到5年再犯裁罰9萬元，他繳納5千後置之不理，隔年...

北投溫泉大亨涉「賣郭台銘人情」 收購6百張連署書14人起訴

鴻海集團創辦人郭台銘去年發起連署，士林地檢署查出北投溫泉大亨陳仲明，涉「賣郭董人情」找沈姓女密友透過親友們收購連署書，檢...

友人4歲孫調皮拿枯枝教訓 婦人被判拘役80日不得易科罰金

彰化縣許姓婦人今年7月間到友人吳姓婦人家中聚會，吳婦4歲孫子因調皮搗蛋，惹許婦生氣，許竟持一旁花盆枯枝打吳孫，引發吳媳不...

代購合利他命！網紅「北海道女婿」涉藥事法 偵查結果曝光

YouTuber「北海道女婿」陳逸璽因未經食藥署核准，在網路販售日本的「合利他命EX PLUSE紓解疲勞強效錠（270錠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。