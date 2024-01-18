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北投溫泉大亨涉「賣郭台銘人情」 收購6百張連署書14人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘去年發起連署，士林地檢署查出北投溫泉大亨陳仲明，涉「賣郭董人情」找沈姓女密友透過親友們收購連署書，檢方經6波搜索約談150人，查出共計以買張5百元收購600張連署書。檢方今偵結，依總統副總統選舉罷免法「連署行賄罪」起訴陳等14人，其餘親友9人獲緩起訴。

起訴指出，陳仲明與沈女，去年9月10月間，為了讓郭台銘、賴佩霞得以通過連署門檻 ，涉透過人脈委託他人收購連署書，一張價格500元，沈女聯繫閨蜜及親朋好友等6人，告知此事，並提供陳仲明從他處取得的空白連署書及連署專用章，也陸續發送600張連署書30萬元。

沈女的親友們涉向新北市某公廟信徒、不特定香客，嘉義的鄰里鄉親收購連署書，取得連署書後分次發放每張500元對價。全案收購連署書的共犯還包含停車場管理員，石姓管理員為賺取收購款項，涉從臉書下載不知情民眾48人的身分證，偽造民眾簽名偽造連署書。

檢方循線層層追查，共犯們抽成價格不一，查出沈女朋友江女，涉聯繫自己的健身房尤姓、謝姓教練，拜託健身教練幫忙收集連署書，1張可獲300元，且她會幫忙介紹其他學員來上課。健身教練涉向健身房收購連署書，並在line群組以100至300元向學員、及朋友們收購連署書。

北投溫泉大亨陳仲明認罪，為了賣郭董人情債，幫忙拉連署書數量；負責提供空白連署書、對價現金的沈女遭羈押後也認罪，協助還原事實經過，詳述收購連署書數量。

檢方今偵結，依總統副總統選舉罷免法第87條連署行賄罪、非公務機關非法利用個人資料罪（石男部分）依法起訴。其餘涉案9人，檢方考量其等認罪深表悔悟，僅向少部分親友收購連署書、部分甚至沒交付款項等情狀，給予緩起訴處分，各支付3萬至10萬元不等緩起訴處分金。

士檢另偵辦連署書涉不法案，郭台銘投資的快篩口水機的富佳生技公司代表人廖本揚、曾參選台北市議員第一選區（北投、士林）落選的65歲蘇府庭、張姓前里長等人涉案，另案偵辦中。

圖為郭台銘的連署站。圖／聯合報系資料照片
圖為郭台銘的連署站。圖／聯合報系資料照片

連署書 北投 溫泉 郭台銘

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