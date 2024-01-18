27年前盧正殺人是冤案？民團今3項新事證 籲最高檢提非常救濟

民團今提出3項科學新事證，呼籲最高檢察署檢察總長邢泰釗重新審視證據，為盧正發動非常救濟。記者房荷庭／攝影 退休警察盧正因被控殺死詹姓婦人，已於2000年伏法。台灣冤獄平反協會今提出供述鑑定、法醫昆蟲學實驗結果及刑案現場重建等3項科學新事證，籲請最高檢察署檢察總長邢泰釗重新審視證據，為盧正發動非常救濟。

台灣冤獄平反協會今舉行「請司法面對盧正：呼籲檢察機關未死刑冤案盧正發動非常救濟」記者會，人本教育基金會、人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、台灣廢除死刑推動聯盟及民間司法改革基金會等團體聲援。

盧正案源於，1997年12月18日傍晚，從事報紙廣告代理業詹女至某報社送交廣告稿件後失蹤，她的丈夫晚間21點26分接到歹徒電話，要求贖金500萬元，於晚間11點報案。隔日，詹女經人發現陳屍於台南縣龍崎鄉山區，雙手雙腳與頭部遭人用透明膠帶纏繞，頸部有兩條單股索狀痕。

1998年1月16日，警員通知盧正到警局協助調查，他到警局時否認涉案。隔日，盧正自白；1998年5月14日台南地檢署依涉犯殺人罪起訴盧；1999年4月22日，一審法院判決盧正有罪；2000年3月16日，二審法院駁回上訴；2000年6月29日，最高法院駁回上訴，死刑判決確定；2000年9月7日，法務部執行盧正死刑。

盧正案義務辯護律師文聞說，依據毒樹果實理論，警方留置盧正31小時，已逾24小時，期間無錄音及錄影，構成不當自白。

文聞說，扣案凶器也是案件疑點之一，承辦本案的檢方及法醫認定，本案扣得的鞋帶不是凶器。原因為，該鞋帶為多股索狀物，勒死詹女的凶器為單股索狀物，法務部法醫研究所當時指出，請調查其他如電話線等凶器。

盧正案義務辯護律師陳安安說，本案採集到的菸蒂DNA、安全帽及電話亭的指紋與盧正不符，案發時盧正有不在場證明，客觀證據無法證明盧正犯案。

平冤協會委託國立台灣大學心理系教授趙儀珊檢驗自白內容，趙儀珊提出供述鑑定，盧正自白過程中符合許多與錯誤自白有關的風險因子，包括：疲勞訊問、不佳的身體狀態及誘導性偵訊，盧正做出錯誤自白的可能性高。

盧正案義務辯護律師陳于晴說，原確定判決強烈倚靠盧正的自白內容，但是自白內容與客觀證據之間，存在許多不合理之處。平冤協會委請國立台灣大學昆蟲系教授蕭旭峰，以小豬為實驗對象，與本案相同死亡方式、處理手法、棄屍地點及相近的氣溫及時間，發現豬隻屍體的昆蟲況狀與案件死者顯有不同。

平冤協會委請鑑識專家藍錦龍研判，判決書所認定的犯罪事實，是否與現場跡證相符？藍錦龍研判，盧正自白有57處與客觀事證不符，他實際盧正自白稱「雙手套上襪子」的方式纏繞，屬於物理上不可能，膠帶也不可能無沾上棉絮，但本案死者遭纏繞的膠帶上未見任何棉絮。

盧正案義務辯護律師葉建廷說，1998年1月18日盧正遭收押，從此再也沒回家，直到盧妻去看守所留話「我們等你回來」後，盧正才撤回自白。他說，撇除盧正自白內容，本案客觀物證難以證明盧正有涉案，平冤協會今提供3份新證據給最高檢，希望邢泰釗重新審視新證據，為盧正發動非常救濟。