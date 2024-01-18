黃國昌控林秉文用黑金攏絡高官挨告 檢方不起訴：公共議題合理評論
2022年，民眾黨不分區立委當選人黃國昌指控，行政院副院長鄭文燦與88會館負責人郭哲敏、必礦集團總裁林秉文往來密切，對此，林秉文及必礦科技股份有限公司（PG Talk）提告黃涉加重誹謗及妨害信用等罪嫌。台北地檢署今偵結，因認黃的言論並無逾越合理評論原則範疇，罪嫌不足，黃國昌獲不起訴處分。
全案源於，2022年11月23日，黃國昌在臉書直播時說「現在看到林秉文用類似的手法，透過犯罪賺來的髒錢，結交高官權貴，拿黑金招待所攏絡高階景警官，和當初汙染那些職棒球員的手法如出一轍」；當時黃國昌也說「鴿子PG Talk是從2020年的時候就開始幫忙在洗錢、必礦科技PG Talk用點數洗錢、洗錢平台」等語。
林秉文及PG Talk認為，黃國昌在網路發布不實內容，提供不特定多數人觀覽，足以貶損林及PG Talk的名譽、商譽、信用及社會評價，提告黃國昌涉犯加重誹謗及妨害信用等罪。
不起訴處分出指出，黃國昌堅辭否認有加重誹謗及妨害信用的犯行，他辯稱，直播中的陳述皆有所本，有關郭哲敏的犯罪集團事件，當時已是公開揭露的新聞；至於指控林用黑金攏絡高階警官一事，當時已有前警大校長陳檡進出招待所畫面，屬於公開資訊；有關PG Talk涉洗錢，之前有新北地檢署曾發布新聞稿為基礎。
檢方認定，林秉文及必礦公司確實有相關不法情事，黃國昌並非憑空捏造，而是就公共議題發表言論，客觀上應並無逾越「合理評論原則」範疇，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。
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