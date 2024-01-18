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涉性騷擾女空服員 男機師判賠40萬元

中央社／ 台北18日電

某航空公司男機長執行飛行勤務到外地後，涉嫌在當地KTV內性騷擾空服員。女空服員提告求償新台幣60萬元。台北地方法院判決男機師應賠償女空服員40萬元，全案可上訴。

判決指出，男機師與女空服員在同一家航空公司服務，2人於民國111年12月間飛行勤務到外地落地後，與其他組員共進晚餐，餐後與部分機組員一同前往當地KTV唱歌。男機師利用KTV包廂昏暗、眾人專注於唱歌之際，開始對女空服員毛手毛腳。

女空服員主張，男機師先是故意將大腿貼緊她，並把手放於她大腿上撫摸，攔腰擁入懷中，甚至強硬地拉著她的手與其十指緊扣，並趁隙親吻脖子。男機師後來按住她的手，在耳邊吹氣並低聲道，「來我房間」，她後來趁機脫離男機師的魔掌。

2人執行返航勤務時，男機師刻意詢問當天晚餐牛排是哪個組員準備，得知女空服員負責晚餐準備後，又趁機靠近女空服員，態度輕浮地於對方耳邊說：「你熱的牛排好好吃」等具挑逗意味言語。女空服員因不堪遭到騷擾，在勤務結束回國後向公司提起性騷擾申訴。

航空公司訪談兩造後，決議性騷擾行為成立。男機師透過第3人向女空服員道歉並提出自白書承諾往後不會再犯。女空服員另提出民事求償60萬元。

台北地方法院審理後，認定男機師性騷擾明確，導致女空服員人格權受到侵害，精神上受到一定程度痛苦，審酌男機師性騷擾情節及兩造的身分、地位、經濟能力等一切情狀，判決男機師應賠償40萬元。可上訴。

空服員 機師 性騷擾

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