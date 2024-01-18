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未查證就控盧秀燕家族炒地皮 追分國小前校長今判4月定讞
台中市大肚區追分國小前校長李順涼，涉在2022年初在「寶島全世界」節目時，指控台中市長盧秀燕、配偶廖述嘉所屬家族因持有台中捷運藍線B1站附近土地，因而變更設站位置，盧委由律師提告，一審李被認定未善加查證發表言論，依2個誹謗罪，判刑4月，可易科，全案上訴台中高分院後，今天宣判，駁回上訴，維持一審原判，李被判有罪定讞。
判決指出，李順涼是台中市大肚區追分國小前校長，他在2022年1月19日參加鄭弘儀主持的「寶島全世界」廣播節目時，討論到台中市府變更台中捷運藍線B1站的設置位置時，提到「我也合理懷疑，盧秀燕自己的家族也摻入在這利益裡面」、「他說B1站北移，學校預定地其實盧家人也已經去買土地了，盧家就是廖家啦」等語，指控台中市長盧秀燕、配偶廖述嘉所屬家族，基於土地利益等不正考量，才變更捷運藍線B1站的設置位置。
盧秀燕得知後委由律師提出妨害名譽告訴，台中地院審理時，李順涼雖不否認有在節目發表前述言論，但強調他僅是「合理懷疑」、「客氣的說」、「沒有講得很確實」，當時也有請代書幫忙查捷運站附近土地的狀況，但代書回覆查不到，僅是評論與公眾有關的事，沒有要誹謗盧秀燕、廖述嘉。
一審法官調查，捷運藍線B1站變更位置後，周邊有國中、國小用地的「文九用地」，包含17筆地號，所有權人都是中華民國或台中市，沒有自然人持有狀況，與李在節目中指述，捷運藍線變更站點後，周邊土地由盧及配偶家屬購入持有的狀況不符，認為李未善盡合理查證，依2個誹謗罪，判刑4月，得易科12萬元，全案今上訴台中高分院後，今駁回上訴，全案確定。
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