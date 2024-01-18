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7人違法跟單獲利共4億！檢調約談4投信前基金經理人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國泰、富邦、復華、保德信4家投信顧問公司共7名前基金經理人，涉嫌於2017至2023年間，利用職務上代操基金，以人頭戶跟單方式獲利，合計不法獲利近4億元。記者蔣永佑／攝影
國泰、富邦、復華、保德信4家投信顧問公司共7名前基金經理人，涉嫌於2017至2023年間，利用職務上代操基金，以人頭戶跟單方式獲利，合計不法獲利近4億元。記者蔣永佑／攝影
國泰、富邦、復華、保德信4家投信顧問公司共7名前基金經理人，涉嫌於2017至2023年間，利用職務上代操包括政府勞保、勞退及自家公司共10餘支基金之便，以人頭戶跟單方式，提前在代操基金進出場前買進或賣出標的股票，各人藉此獲利2.5億到上百萬元不等，合計不法獲利近4億元。

新北地檢署昨指揮調查局台北市調處，約談7名經理人及11名人頭，複訊後將其中簡姓、李姓經理人依涉犯證券投資信託及顧問法特別背信罪，且有串證、逃亡之虞，向法院聲押禁見，其餘林姓、賴姓等經理人則各以2000萬、400萬到50萬不等交保。

據了解，上述7名基金經理人因目前已全部離職，檢調今天未搜索任何一間投信公司，而是前往上述涉案人位於北市大安、內湖、松山及新北蘆洲、板橋、新莊、汐止共11個相關處所執行搜索，並約談經理人及人頭共18人。

檢調掌握，涉案7名經理人在投信公司任職期間，分別負責代操勞保、勞退基金，以及公司推出的各類科技生化基金、高股息基金、高成長信託投資基金共10餘支基金。

7人趁職務之便，以俗稱「搭順風車」的跟單手法，利用親友的人頭證券戶，預期基金進場後標的股票將上漲，提前布局買進；或預知即將出場，未來大量賣出基金原先持有的股票後，股價將下跌，藉此提前購買或賣出中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻、亞洲水泥等上市櫃股票後獲利。

其中獲利最多的是一名林姓經理人，不法獲利約2.5億餘元；其次為一名簡姓經理人，獲利逾1億元；其餘李姓、賴姓、吳姓、莊姓經理人，則各獲利1千3、400萬餘元到上百萬元不等，7人合計不法獲利約3億9563萬餘元。

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