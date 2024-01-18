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環島小鮮肉借宿六旬翁家控猥褻 法官抓貓膩逆轉判無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣六旬許姓男子在2020年間遇到一名年約20多歲的男子環島，許基於善意，邀約男子可在其住所留宿，未料男子在隔天指控許趁同床時，撫摸其下體猥褻，時間長達2個小時，一審採信男子證詞，判許10月徒刑，二審法官則認為，男子已被猥褻，卻仍與友人傳訊聊天1.5小時，認為男子證詞有疑，撤銷原判決，改判許無罪。

判決指出，苗栗縣六旬許姓男子在2020年11月18日，遇到一名年約20多歲的男子攀談，男子自稱「正在環島」，詢問許「有無吃或住的地方」，許男基於好意，邀約男子到住處同住一夜，二人共享一床，不過男子在隔天卻向警方報案，指控許男趁二人同床共枕時，解開其褲帶撫摸其生殖器，時間長達2小時，許被依乘機猥褻罪送辦。

苗栗地院審理時，許男否認涉案，辯稱提供兩人共睡一床，沒有想那麼多，僅是基於好心協助，「當兵也是這樣睡」，沒想到會衍生出猥褻風波，許男委任律師也抗辯，許男已年逾六旬，而環島男子年僅20、30歲，實難想像一名年輕男子會被一名六旬男子猥褻長達2小時，沒有其他反抗的動作，而且此案流於單一證人指述，請求法官宣告無罪。

不過一審法官審酌，男子因擔心惹怒許男而無法脫身，所以裝睡讓許男猥褻，直至隔天才離開現場，可見當時男子已評估主客觀條件，在隨時可以透過網友報警的狀態下，認為不宜立即報警或逃離，因此男子沒有立刻報案一事，並非不可採信，因此依法判許男10月徒刑。

許男不服上訴台中高分院，合議庭審酌，根據男子在案發時以手機與另名朋友的對話記錄可知，當時男子在面臨被猥褻的狀況下，仍與朋友討論如何遭到性侵害的過程，時間長達1.5小時，可見男子明有充分不受干擾的時間可以行動電話報案，但卻捨此不為，與朋友聊天，與一般遭到性侵害之人，急於報案的狀況，顯然不同，認為男子證詞不可信，撤銷一審判決，改判許男無罪，仍可上訴。

苗栗縣許姓男子在2020年間被一名環島男子指控猥褻，台中高分院撤銷一審有罪認定，改判許無罪。圖／本報資料照
苗栗縣許姓男子在2020年間被一名環島男子指控猥褻，台中高分院撤銷一審有罪認定，改判許無罪。圖／本報資料照

猥褻 環島 性侵

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