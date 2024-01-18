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台南前議長賴美惠詐領助理費 認罪緩刑

聯合報／ 記者邵心杰謝進盛／台南報導

賴美惠（前左）是民進黨第一位直轄市議會女議長，與時任市長賴清德（前右）搭配無間。圖／聯合報系資料照片
賴美惠（前左）是民進黨第一位直轄市議會女議長，與時任市長賴清德（前右）搭配無間。圖／聯合報系資料照片

民進黨籍台南市議會前議長賴美惠涉嫌詐領助理費二三四萬多元，檢方依利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書罪嫌，將賴美惠、陳姓弟媳等五人起訴，賴美惠等人均認罪且於偵查中繳回犯罪所得，台南地院昨判賴美惠二年刑、緩刑四年。

合議庭認為，賴美惠利用職務上機會犯詐取財物犯行，無視國家法紀及身為議員更應自持本分，行為不當；但考量賴美惠犯罪期間，恰逢縣市合併過渡期，在幅員廣闊大台南市諸多區域廣設服務處、聯絡處，各處所除基本水電開支外，需支薪人員進駐，衍生相當成本，加上每月紅白帖支出，為支應龐大事務費用，而將職務上機會取得財物轉作他用，依其挪用流向及犯罪情節，難與單純以人頭助理詐領補助款以飽足私囊情節同視。

法官考量客觀情節、所生危害等犯罪情狀與其主觀惡性，減輕後最低刑度三年六月，認有過重之嫌，再依刑法第五十九條規定減輕其刑。

合議庭判賴二年，緩刑四年，提供二百小時義務勞務，褫奪公權二年，犯罪所得二三四萬多元沒收；陳女處一年二月，緩刑三年，提供一百小時義務勞務，褫奪公權一年。另吳女、吳女妹妹、盧女三人頭助理犯使公務員登載不實罪各處四月，均緩刑二年。

合議庭表示，賴美惠等無前科，因失慮不周，致觸刑典，偵審中均坦承犯行，賴美惠繳回犯罪所得，堪認犯後態度良好，均宣告緩刑。

起訴書指出，賴美惠於第一屆台南市議員期間，聘請陳姓弟媳擔任助理，負責文書作業、支出費用及記帳等；賴並請後壁區公所吳姓約聘人員協助處理服務處事宜。賴美惠和陳女、吳女三人，找來吳女妹妹及賴美惠胞妹盧姓女友人當人頭助理，向議會不實請領助理費。

三人明知吳女的妹妹與盧女未實際擔任賴美惠議員助理，涉勾串兩人同意出名擔任人頭助理，申請銀行帳戶存摺、印章和提款卡，交給吳女與陳女保管，再以吳女妹妹、盧女名義向市議會申領每月助理公費，全數交陳女作賴美惠服務處紅白帖等花費。

賴美惠 妹妹 台南

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