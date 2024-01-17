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追求女下屬遭拒！原民會前女副主委動粗又怒罵「愛跟男人睡」 下場曝光

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

行政院原住民族委員會前任林姓女副主委，任內熱烈追求一名即將結婚的女下屬遭拒，涉多次以通訊軟體傳送訊息騷擾及辱罵對方；去年2月9日，雙方在原民會辦公室內，林女要求刪除對話紀錄爆發衝突，女下屬遭林女毆打提告新北地院日前依違反跟騷法傷害罪，判處林女徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年。

判決指出，林女2021至2023年間擔任原民會副主委，並以上司身分自2022年6月追求被害人，經常以訊息示愛表示「我不喜歡妳不在辦公室的感覺」、「紅塵中遇見了妳，我心喜若狂，我忘了我的年紀、我的性別」，還多次趁工作期間觸碰被害人肢體。

後來林女得知被害人即將結婚，竟傳送訊息辱罵對方「妳愛跟男人睡」、「昨晚不知道做了什麼見不得人的事是幹了甚麼壞事！」還要求被害人提供自拍照片，威脅被害人「下回不坐我旁邊，我就暴打妳一頓」。

去年2月9日下午1時許，林女在辦公室內要被害人刪除兩人LINE對話紀錄遭拒，林女試圖奪取對方手機爆發衝突，林女涉出手毆打、腳踹被害人，使其腹部、背部、右上臂及左手、左小指受傷，被害人憤而提告。

新北地院認為，林女不思理性面對愛慕女下屬的情感，為滿足自身私慾，無視下屬感受，反覆傳送訊息、書信、跟蹤騷擾，使被害人承受精神上困擾痛苦，甚至出手成傷，但考量事後坦承犯行，態度尚佳，依違反跟騷法判刑4月、傷害罪判刑2月，應執行徒刑5月，得易科罰金、緩刑2年；另需服80小時義務勞務及6小時法治教育課程，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。

原民會一名前任林姓女副主委，因追求女下屬遭拒，竟以訊息騷擾及毆打對方，遭新北地院判刑5月，可易科罰金，緩刑2年。記者蔣永佑／攝影
原民會一名前任林姓女副主委，因追求女下屬遭拒，竟以訊息騷擾及毆打對方，遭新北地院判刑5月，可易科罰金，緩刑2年。記者蔣永佑／攝影

下屬 結婚 傷害罪 提告 跟騷法 新北

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