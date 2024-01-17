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2男酒駕拒繳罰鍰 新竹分署扣押薪資債權全清償

中央社／ 新竹市17日電

新竹市2名男子分別在台北市、新竹縣酒駕被查獲，分遭罰新台幣9萬元、6萬7500元，但2名拒不繳納被移送新竹執行分署執行，新竹分署扣押2人薪資債權，最終都全額清償。

法務部行政執行署新竹分署今天發布新聞稿指出，1名男子於2015年6月間在台北市酒後駕車遭查獲，經查確認這名男子在5年內第2次酒駕，開罰9萬元，但男子不願繳納。

台北市交通裁決移送行政執行，新竹分署指出，近日發現男子在某環保公司上班，立即核發扣押命令，扣押男子每月薪資債權1/3移轉給移送機關，經10個月已全額清償。

另外，有1名男子在2020年1月間於新竹縣酒駕且無照駕駛，新竹區監理所裁罰6萬7500元，這名男子拒不繳納，全案移送新竹分署後寄發傳繳通知，男子仍置之不理，經追查後發現男子在某公司上班，立即執行男子的部分薪資債權移轉，歷經4個月全額清償。

新竹分署表示，春節將至，民眾聚會、餐敘較多，酒後駕車機率增高，法務部行政執行署的「強力執行滯欠酒駕罰鍰案件專案」會持續強制執行，確保用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹 酒駕 薪資

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