太魯閣事故49死 台鐵前3高官懲戒

太魯閣列車事故釀慘重傷亡，懲戒法院昨判決前台鐵局長張政源、前工務處長陳仲俊降1級改敘、交通部前常務次長祁文中記過1次。本報資料照片

太魯閣號列車2021年4月2日在花蓮清水隧道北口，撞擊掉落軌道的工程車後翻覆出軌，釀49死、逾200人受傷，監察院調查認定交通部前常務次長祁文中、前台鐵局長張政源及前工務處長陳仲俊有違失，彈劾3人。懲戒法院昨判張與陳降1級改敘、祁記過1次，可上訴。

立法院國民黨團去年6月曾質疑張政源是賴清德愛將，曾到im.B主嫌曾國緯豪宅開趴，還因太魯閣事件被彈劾，要求賴清德須公開說清楚與張政源關係，不要再切割。

張政源2021年1月15日已退休，之後由當時的交通部次長祁文中代理台鐵局長，時間為2021年1月16日至4月26日，陳仲俊則是2017年3月27日至2021年6月24日擔任工務處長。

懲戒法院第一審認為，K51標工程2019年3月19日召開施工前危害告知暨施工協調會議，已說明工程屬鐵路沿線施工，危害因素包括倒塌、物體飛落等，並重申施工、停工期間，承包商均應管制人員進出，防止倒塌、崩塌措施中，要求應設置安全擋塊或安全支柱等防護措施。

該工程2019年4月26日開工，雖經交通部、台鐵局勞安處等部門3次稽查及3次工地現場督導，多次指出工區進場管制機制、安全護欄均不足，承包商始終未改善，台鐵局、監造、專案管理廠商也未督促改善。

懲戒法院認為，事故之所以發生，除台鐵局花工段外，K51標工程監造、專案管理廠商都沒盡到職責，台鐵局對有無依約執行也無稽核制度。

懲戒法院指行政院特別就台鐵局行車安全事項召開會議，研議可行做法，完成台鐵總體檢報告，交付台鐵局執行，張政源受命改善台鐵局行車安全，卻未記取教訓，終致發生重大傷亡事故。

祁文中代理局長期間雖身兼二職，工作繁忙，但他長期在交通部服務，2016年10月7日就擔任常務次長，代理台鐵局長應格外注意行車安全落實及委外事務確實執行，惟未注意，致代理第75日時發生事故，代理時間不長，情節較輕。

陳仲俊對K51標工程長期缺失未能督促所屬落實改善，對委外業務未規畫妥善稽核制度供長官研究採行。懲戒法院依據情節輕重分別懲戒。