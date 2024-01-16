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指陳吉仲抄襲 藍3人被判拘役

聯合報／ 記者林孟潔胡瑞玲／台北報導

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國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃指農業部前部長陳吉仲（圖）研究報告抄襲，台北地方法院依散佈文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃指農業部前部長陳吉仲（圖）研究報告抄襲，台北地方法院依散佈文字誹謗罪判張斯綱拘役50日、凌濤拘役55日、楊智伃拘役50日，均可易科罰金。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃去年九月開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「抄襲慣犯」、「一稿兩用」等，陳吉仲自訴三人涉誹謗罪嫌；台北地方法院昨依散布文字誹謗罪判張斯綱拘役五十日、凌濤拘役五十五日、楊智伃拘役五十日，均可易科罰金。可上訴。

陳吉仲昨在臉書發文表示，為捍衛自己學術聲譽與清白而提起訴訟，經法院一年多審理，「公道終還」。他說自己是農家子弟，農家精神就是勤奮踏實、克服困難，這是他自己的生命經驗，也是他的價值觀，他也同樣以農家精神來要求自己的學術工作，必須要有一定的水準，他也為此自豪；法院判決只是還給他最基本的公道，卻已無法還回當初被汙衊的聲譽。

張斯綱三人昨發布共同聲明指出，對判決感到遺憾，將上訴爭取司法公道、捍衛民主政治常規，更期待二審法院將會作出公正判決、伸張正義。

台北地院指出，陳吉仲在記者會前已於臉書回應列出參考文獻，依學術標準及慣例引用，張斯綱等人卻僅比對文字重複性，未詢問過相關領域學者或研究人員，也沒有了解查證是否有重複發表構成自我抄襲、文字已有引註的情形下是否構成抄襲，反而輕率直接表示陳吉仲確實有「自我抄襲」、「一稿兩用」、「一魚兩吃」、「抄襲慣犯」，事後再透過YouTube、臉書文字持續放送言論，難認已盡合理查證義務。

抄襲 陳吉仲 張斯綱

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