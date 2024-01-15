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基隆男擅闖海巡署桃園艦貴賓艙躲1夜 判拘役20日

中央社／ 基隆15日電

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李姓男子侵入停泊在基隆港西岸1A碼頭的海巡署桃園艦，在貴賓艙躲了1晚遭查獲，基隆地檢偵查後，依侵入船艦罪嫌向法院聲請簡易判決，法院日前判李男拘役20日，得易科罰金。

基隆地方法院刑事簡易判決書指出，李男去年5月23日晚間9時26分在未經海巡署許可下，從停泊船梯口走上海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊所屬桃園艦，因擔心遭艦上官兵發現，李男躲入貴賓VIP（2）艙。

李男隔天上午10時20分許，因誤開桃園艦謝姓機師住宿房間的房門，謝姓機師發覺有異，從房間內追出，李男轉躲入貴賓VIP（1）艙內，謝姓機師前往查看，發現李男躲在艙內廁所，報警當場查獲李男。

法官表示，李男所為明顯缺乏法治觀念，應予非難，念李男在警訊及偵查中均坦承犯行，並有意願與海巡署艦隊分署調解，因艦隊分署並無意願，致未能成立調解，足以認定李男犯後態度尚佳，依犯侵入船艦罪，判處李男拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案可上訴。

李姓男子侵入停泊在基隆港西岸1A碼頭的海巡署桃園艦，在貴賓艙躲了1晚遭查獲，基隆地檢偵查後，依侵入船艦罪嫌向法院聲請簡易判決，法院日前判李男拘役20日，得易科罰金。聯合報系資料照
李姓男子侵入停泊在基隆港西岸1A碼頭的海巡署桃園艦，在貴賓艙躲了1晚遭查獲，基隆地檢偵查後，依侵入船艦罪嫌向法院聲請簡易判決，法院日前判李男拘役20日，得易科罰金。聯合報系資料照

海巡署 基隆港 貴賓

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