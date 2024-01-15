基隆男擅闖海巡署桃園艦貴賓艙躲1夜 判拘役20日

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

李姓男子侵入停泊在基隆港西岸1A碼頭的海巡署桃園艦，在貴賓艙躲了1晚遭查獲，基隆地檢偵查後，依侵入船艦罪嫌向法院聲請簡易判決，法院日前判李男拘役20日，得易科罰金。

基隆地方法院刑事簡易判決書指出，李男去年5月23日晚間9時26分在未經海巡署許可下，從停泊船梯口走上海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊所屬桃園艦，因擔心遭艦上官兵發現，李男躲入貴賓VIP（2）艙。

李男隔天上午10時20分許，因誤開桃園艦謝姓機師住宿房間的房門，謝姓機師發覺有異，從房間內追出，李男轉躲入貴賓VIP（1）艙內，謝姓機師前往查看，發現李男躲在艙內廁所，報警當場查獲李男。