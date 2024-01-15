影／五億生案今驗23段影片...全是夏男出面找結婚證人

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台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，去年8月首開庭後，事隔5個多月後，夏男今早在兩個律師陪同下出庭，針對結婚前到星巴克、全家超商、戶政所找結婚證人的影片，進行勘驗，一共勘驗23段影片，勘驗影片過程發現，尋找結婚證人過程，都是由夏男出面找人，賴生在旁處於被動角色。

五億生墜樓案今早9時30分在台中地院開庭，由受命法官林依蓉承審，今天主要針對夏姓男子在與賴姓高中生前往戶政所辦理結婚登記前，在北屯區的星巴克、全家超商、戶政政事務所，尋找兩名證人的監視器影片，進行勘驗，影片一共有23段，勘驗時間約1小時15分鐘，夏在兩名律師陪同下出庭，夏體重略增、頭髮變長、神態自若。

受命法官在今天勘驗影片前，已經做好相關的勘驗光碟筆錄，今早再由公訴檢察官、夏姓配偶及其兩名律師，勘驗影片，確認影片與勘驗筆錄有無誤差。

今天勘驗影片包括星巴克咖啡店有20段影片、全家超商有1段影片、戶政事務所有兩段影片，影片時間為去年5月4日7時至9時許。在星巴克部分，夏男是與賴生一起騎機車到現場，但二人從抵達咖啡店後，二人就坐在戶外座位區，二人在現場待了約40分鐘，期間只有夏男二度跑進星巴克內，找店內的兩名消費者要求當結婚證人，但都被兩名客人拒絕。

夏男也有一度找在戶外的一名外送員，一樣也被拒絕，夏男在尋找結婚證人的過程中，賴生不是以手摸頭，就是兩手插腰，處於旁觀者的角色。

二人離開星巴克後，又前往附近一間全家超商，夏男與賴生一前一後進入店內，一樣是由夏詢問店內的3名顧客，其中有兩人拒絕，僅有一名體格壯碩的中年男子，答應在夏提供的結婚書約上簽名。

二人僅在全家超商待了約3分鐘後，隨即前往北屯區戶政事務所，夏男與賴生在門口遇到兩男一女，夏上門詢問該組男女的意願，其中身穿黑衣的民眾，同意在夏提供的結婚書約簽名，完成簽名後，夏即與賴生進入戶政事務所內，辦理結婚登記。

今天勘驗影片完後，夏男律師要求勘驗戶政所人員替夏男辦理結婚登記時的櫃台影片，一共有兩個角度，希望勘驗完影片後，再訊問其他證人，法官同意後裁示候核辦。