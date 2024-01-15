影／聲援五億生團體 法院外堵夏男：賴媽媽等你道歉

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，去年8月首開庭後，事隔5個多月後，夏男今早在兩個律師陪同下出庭，針對結婚前到星巴克、全家超商、戶政所找結婚證人的影片，進行勘驗，今天聲援五億高中生案網路團體「五五運動」，今天也在夏離開法庭時，高舉看板聲援，高喊「賴媽媽在等你道歉」。

五億生墜樓案今早9時30分在台中地院開庭，由受命法官林依蓉承審，今天主要針對夏姓男子在與賴姓高中生前往戶政所辦理結婚登記前，在北屯區的星巴克、全家超商、戶政政事務所尋找兩名證人的監視器影片，進行勘驗，勘驗時間約1小時15分鐘，夏在兩名律師陪同下出庭，夏體重略增、頭髮變長、神態自若。

因此案引起輿論關注，有熱心網友在臉書關心此案，成立「五五運動」的社團，團員約有2000多人，今天也有多名熱心網友，高舉「賴媽媽來台20年」、「還她台灣身分」、「還賴小弟的命」、「偽造文書」、「婚姻無效」等標語，現場熱心網友說，他們不是賴家的親戚，只是因為關心此案，所以到場聲援，因此案有太多疑點，希望外界能夠持續關注。