快訊

被陳文茜、蔡正元指拿假民調破壞藍白合 金溥聰怒「血口噴人」提告

讀賣巨人軍來台加開第二波！大巨蛋外野2樓首度開放 逾4千張票22日開賣

遊日注意！1月25日起入境日本「VJW」QR Code二合一 不需再切換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／聲援五億生團體 法院外堵夏男：賴媽媽等你道歉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，去年8月首開庭後，事隔5個多月後，夏男今早在兩個律師陪同下出庭，針對結婚前到星巴克、全家超商、戶政所找結婚證人的影片，進行勘驗，今天聲援五億高中生案網路團體「五五運動」，今天也在夏離開法庭時，高舉看板聲援，高喊「賴媽媽在等你道歉」。

五億生墜樓案今早9時30分在台中地院開庭，由受命法官林依蓉承審，今天主要針對夏姓男子在與賴姓高中生前往戶政所辦理結婚登記前，在北屯區的星巴克、全家超商、戶政政事務所尋找兩名證人的監視器影片，進行勘驗，勘驗時間約1小時15分鐘，夏在兩名律師陪同下出庭，夏體重略增、頭髮變長、神態自若。

因此案引起輿論關注，有熱心網友在臉書關心此案，成立「五五運動」的社團，團員約有2000多人，今天也有多名熱心網友，高舉「賴媽媽來台20年」、「還她台灣身分」、「還賴小弟的命」、「偽造文書」、「婚姻無效」等標語，現場熱心網友說，他們不是賴家的親戚，只是因為關心此案，所以到場聲援，因此案有太多疑點，希望外界能夠持續關注。

賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

台中五億生墜樓案今早再度開庭，台中地院外有熱心網友持看板聲援，夏姓配偶與兩名律師一起出庭，過程不發一語。記者陳宏睿／攝影
台中五億生墜樓案今早再度開庭，台中地院外有熱心網友持看板聲援，夏姓配偶與兩名律師一起出庭，過程不發一語。記者陳宏睿／攝影
台中五億生墜樓案今早再度開庭，台中地院外有熱心網友持看板聲援。記者陳宏睿／攝影
台中五億生墜樓案今早再度開庭，台中地院外有熱心網友持看板聲援。記者陳宏睿／攝影

結婚 偽造文書

延伸閱讀

影／五億生墜樓案再開庭 夏姓配偶求「走後門」法院拒絕

星巴克椰奶那堤「買一送一」！行動預點一路爽喝到2月

事隔5個月...五億生案今開庭 再對偽造文書罪攻防

有星冰樂快衝！ 星巴克11指定品項 連續三天「買1送1」

相關新聞

榨乾新北婦437萬 轉介融資公司再扒皮新店警逮6人

新北市72歲楊姓婦人去年加入LINE投資群組慘遭騙370多萬元，詐團見楊婦已被騙光現金，竟慫恿楊婦刷卡換現金67萬交付詐...

陳吉仲不滿遭控「抄襲慣犯」告誹謗 法院判國民黨這3人都有罪

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃開記者會，指農業部前部長陳吉仲研究報告抄襲，並稱陳是「慣犯」，陳吉仲...

影／聲援五億生團體 法院外堵夏男：賴媽媽等你道歉

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，去年8月首開庭後，事隔5...

不爽前妻和工廠老闆交往 他潑汽油燒死新歡判關18年定讞

男子周聖瑋3年前不滿前妻和黃姓工廠老闆同居交往，酒後朝前妻、黃及兩人工作的緞帶工廠潑灑汽油後點火，黃傷重死亡，前妻趁機逃...

調查局新組織法上路 孫承一、吳以公、吳富梅任副局長

調查局兩位副局長黃義村、文瀚即將屆齡退休，同時新修正的調查局組織法也增加一名科技副局長，調查局今天公布主秘孫承一、台北市...

屏東船長運毒丟貨回金主「丟海」遭虐死...二審改判輕

屏東縣吳姓船長3年前疑助陳姓兄弟運毒，因毒品下落不明，吳等人遭20名蒙面人擄到彰化一處貨櫃屋，輪流以球棒等器械拷問「東西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。