事隔5個月...五億生案今開庭 再對偽造文書罪攻防

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去年5月間，台中北屯發生身價5億元賴姓高中生墜樓案，引發外界關注，被賴母指控謀財害命的夏姓配偶，涉犯殺人罪部分，台中地檢署偵結不起訴，但由台中高分檢發回續查，目前仍由中檢調查中，夏涉與賴生假結婚部分，則被檢方以偽造文書起訴，去年8月初曾首開庭，夏否認犯罪，強調「有結婚真意」，今早9時30分台中地院再開庭，也是事隔5個多月後，再度開庭。

5億賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶僅被起訴偽造文書罪，涉犯殺人罪仍由台中地檢署偵查中，偽造文書罪部分，去年8月7日，台中地院首開準備程序庭，當時夏姓男子在兩名律師陪同下出庭，夏做無罪答辯，強調與賴生在去年初認識，因賴生父親沒有教導賴如何處理大筆土地，「他站在從旁教導處理財產資訊的角色」。

夏男也說，與賴生見面十多次，期間賴生有以「迂迴」的方式，告知「想要有一個男人可以支持」，當時他沒有想太多，去年5月4日時，才詢問賴生，以結婚方式處理，「成年人結婚後父母才無法干涉」，不過結婚書約是在去年3月間即已準備好，如果賴生沒有墜樓，結婚一事是他與賴生兩個人之間的事，根本不用向外界說明。

檢察官在去年開庭時，有聲請傳喚賴母、結婚證人及其在場朋友，確認當時證人是否清楚是夏男、賴生要結婚。