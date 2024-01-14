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罵台中警察是「狗」還出腳踢...法官見一事重判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

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台中市蘇姓男子去年間在國軍台中總醫院前喝醉鬧事，三名警員到場查處，蘇對著一名巡佐，指著另名警員辱罵「他是狗」，甚至還出腳踢擊警員小腿，警方當場依妨害公務現行犯送辦，台中地院審理時，法官發現，蘇有多次妨害公務前科，沒有記取教訓，法官加重其刑，判判拘役100天，可易科10萬元。

判決指出，蘇姓男子已離婚、育有兩子女，去年8月10日下午，蘇男喝醉後在國軍台中總醫院前鬧事，三名警員到場查處，蘇明知三警穿著制服，屬於依法執勤的公務人員，但仍不配合警員執勤，先辱罵警員「哭爸」、「○○娘」等髒話，隨後再對賴姓巡佐，指著另名警員辱罵「他是狗」，接折再以手推警員腹部、腳踢警員小腿。

警方見狀後，以妨害公務現行犯，將蘇男制伏，帶回依妨害公務罪送辦，蘇男酒醒後承認犯行。

台中地院審理時發現，蘇男曾涉公共危險案件遭判刑8月，2018年才服刑期滿出監，不過除了公共危險案件外，蘇男也曾犯下多次妨害公務的犯行，又在5年內犯下此案，顯見蘇沒有記取教訓，對刑罰反應力薄弱，依法加重其刑，審酌蘇在出庭時，已向警員道歉，達成調解，因此依法判拘役100天，得易科10萬元，仍可上訴。

台中市蘇姓男子在去年間酒後辱罵警員是狗、攻擊警員，台中地院審理後，認為蘇有多次妨害公務犯行，對刑法反應力薄弱，依法加重其刑，判拘役100天，可易科。示意圖／本報資料照
台中市蘇姓男子在去年間酒後辱罵警員是狗、攻擊警員，台中地院審理後，認為蘇有多次妨害公務犯行，對刑法反應力薄弱，依法加重其刑，判拘役100天，可易科。示意圖／本報資料照

妨害公務 國軍 制服

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