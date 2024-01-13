高雄婦投完總統票「暗槓」另兩張選票 理由曝光警傻眼

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

大選投票倒數計時，高雄邱姓婦人今天下午在鼎金國中投開票所投票，投完票卻只將總統選票投入票匭，選務人員發現邱未將另兩張選票拿出，反而暗藏準備攜出，將她攔下報警；邱指，只想投總統票，以為其他沒投的可帶走。

警方指出，60餘歲的邱姓婦人今天下午近3時許，在三民區鼎金國中投開票所投票，領完3張選票，投票後，卻只將總統選票投入票匭，選務人員見她未將立委和政黨票選票投入票匭，懷疑她將選票暗槓，在邱走出投開票所時，一把將她攔下報警。