不只被檢舉一次？里長在投開票所內比手勢 竹市選委會：已受理
今天是投票日，但新竹市竹光國中卻傳出有里長在投開票所內比手勢遭檢舉；對此，新竹市選委會指出，有收到檢舉，了解後將送選監小組認定，並呼籲今天投開票所都不能有任何拉票或助選的行為，以免違反選罷法規定。
竹市今天中午前各地都湧現投票人潮，照規定投票日當天不得有任何公開助選或拉票的行為，市議員陳建名指出，他接獲檢舉，指竹光國中投開票所有里長在裡面比手勢，企圖指示要投幾號，因為他不只接獲一次檢舉，因此打電話給選委會人員，要求立即制止這種行為，並具名檢舉，呼籲選委會及選監小組能了解，不要破壞竹是民主選舉制度。
對此，新竹市選委會總幹事陳麗琪指出，有收到檢舉，但要看具體的內容，若有比出手勢及號碼就會立即制止，選委會在受理之後，也會依據檢舉內容開會做出決定。市選委會表示，選罷法規定，投票當日不得從事競選或助選，工作若經制止不聽，就會依違反選罷法56條規定予以開罰。
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