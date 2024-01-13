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臉書轉貼有選舉旗幟的照片雲林網友發現立刻下架

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導

中央選委會昨天公告1月13日零時起，禁止在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體或其他媒體為任何候選人用任何方式包括圖像影音，足以辨識候選人的方式助選；今天上午雲林一社群平台在投票開始後不久，轉貼一張外縣市有競選旗幟的照片，被網友發現後很快就下架，據該社群平台指稱係因不小心誤傳，已很快下架，並呼籲網友遵守規定，以免觸法。

雲林縣選委會表示，選舉當天不會就個案去評論是否違規；不過如有民眾檢舉，選委會受理後會依程序送交監察小組委員會，討論其行為是否違反選罷法規定及是否需要裁罰。

選委會指出，1月13日零時起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體或其他媒體進行助選，例如對他人比出選舉號次手勢拉票，或穿著佩帶貼紙、服飾或其他物品，或利用LINE、臉書、pt等社群平台貼文或傳送手機簡訊等方式，表達含有候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、次的相關影像、聲音或文字，均視為構成競助選行為，違者恐涉及違反選罷法，呼籲民眾要注意。

1月13日投票日的零時起，不能在網路貼相關和選舉有關的圖照影音，今天雲林有一網路平台不慎轉貼一張外縣市含有旗帺的照片，網友發現後很快下架。記者蔡維斌／翻攝
1月13日投票日的零時起，不能在網路貼相關和選舉有關的圖照影音，今天雲林有一網路平台不慎轉貼一張外縣市含有旗帺的照片，網友發現後很快下架。記者蔡維斌／翻攝

社群媒體 選委會 LINE 選罷法 雲林 標語

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