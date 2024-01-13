發錯選票？台南歸仁1張區域立委選票誤發政黨票 選委會緊急釐清中

2024總統立委大選今投票，台南歸仁區一處投開票所，今天上午卻疑似發錯選票情況，不過受影響只有1張政黨票。目前區公所已經緊急處理，而警方與選委會等相關單位正調查、釐清案情中。

疑似上午錯發選票的事件，發生在歸仁區潭墘代天府的編號1465號投票所。據了解，當時投票的婦人具有原住民身分，當下領到總統選票、原住民立委選票，政黨票卻被誤發成一般區域立委選票，而選務人員和她本人第一時間都沒有發現。拿了3張選票後就走到圈票處戳蓋，正當要投入票匭時，才被監察員發現政黨票的選票發錯，緊急後續處理，而選委會、警方等相關單位正調查釐清中，而區公所也緊急調度人力，不影響此投開票所運作。