穿有色背心坐投票所外網轟拉票 新竹縣選委會這樣說

今天是總統與立委大選投票日，天氣晴朗民眾投票意願高，不過有不少民眾紛紛在社群討論，在湖口、新豐投開票所外有民眾穿著藍色背心，疑似有助選行為。新竹縣選委會經了解後表示，該背心並無印候選人任何資訊，且也沒有助選、喧嘩情況，也距離投票所30公尺外。

有民眾在LINE社群通報，新豐松林國小有20幾個成年人，穿藍色背心站在投票所入口處，不少鄉親也在群組紛紛回報在湖口投票所也有類似行為。也有網友提出質疑「為什麼可以穿背心？」「一看就知道某黨的顏色」也有人喊「我被影響了」。

新竹縣選委會獲報後，也立即到場了解。新竹縣選委會表示，由於該背心並無印候選人任何資訊，現場人員也沒有助選、拉票、喧嘩情況，也距離投開票所30公尺外，警方也未通報這些民眾有拉票、助選行為。