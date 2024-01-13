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台南某社福基金會前董座偽造放款書詐買地費 二審加重判刑讓他坐牢

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

台南某社福基金會邱姓前董事長2019年欲購買3筆台北土地，明知董事會未同意借款，竟利用職位交接時握有重要印章，製作放款同意書，佯稱已獲基金會借款1億2000萬元，以此向顏姓女子借500萬元，事後卻未還款，邱男被依偽造文書罪，一審判處3月徒刑，近日二審改判刑1年半，並沒收500萬元。

判決指出，邱男為籌措購地款項，2019年4月30日偽造該基金會同意放款1億2000萬元的正式文件，使顏友誤信邱男有能力償還借款，因而匯款500萬元至邱男帳戶，用以支付購地第一期價款；事後，因邱男遲未還款，經顏女向該基金會董座詢問後，才知自己受騙上當，憤而提告。

經檢訊，邱男坦言，未經基金會同意即逕自蓋印在放款同意書，但矢口否認偽造文書詐騙顏女，邱辯稱，對基金會握有實權的吳姓董座父親，在生前同意借款給他。

此外，邱還說，當時黃姓男子介紹金主顏女讓他認識，並私自拿這分已失效的放款同意書，替他向顏女借款500萬元；邱不僅撇清偽造文書事實，還一口咬定中間人黃男有詐欺行為。

經查，吳姓董座指稱父親臨終前並未告知過借款事宜，而中間人黃男表示，邱當時提供自己的醫師證明、放款同意書及多位基金會董事的身分證件影本，才會誤信他有還款能力，才會讓當時的女友顏女借款匯款給他。

高雄高分院認為，吳男並未同意放款1億2000萬元給邱男，而邱男卻透過黃男持偽造的放款同意書，向顏女詐得500萬元。由於，原審僅就邱男行使偽造本案放款同意書犯行定罪，檢方上訴指摘原判決不當，為有理由，因此，將原判決撤銷改判。

合議庭量刑審酌，邱男本身犯行嚴重，不宜輕縱，且犯後態度惡劣，迄今仍矢口否認犯罪，並將罪責歸咎黃男，仍未深切反省；雖邱於去年5月底與顏女經一審法院調解，應每月攤還50萬元，迄今卻半毛錢也未支付，無視犯行距今已逾4年，因此改判邱男1年半徒刑，並沒收未扣案的不法所得500萬元。

高雄高分院外觀。記者古和純／攝影
高雄高分院外觀。記者古和純／攝影

偽造文書 醫師 身分證 台南

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