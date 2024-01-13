逼孕妻全裸誦經再虐死 改判23年

李姓男子質疑分居妻外遇，要孕妻脫光，再拿手機錄影、毆打，逼妻誦經2小時，期間兩度性侵，還拿打氣筒重擊頭部致傷重不治，最高法院依凌虐強制性交、殺人等罪判刑23年定讞。圖／聯合報系資料照片 李姓男子與妻子不睦而分居桃園、雲林，四年前他質疑妻子外遇，盛怒下要懷有身孕的妻子脫光衣物，逼誦經兩小時，並拿手機錄影、毆打、性侵，再拿打氣筒重擊妻子頭部致傷重不治，最高法院依凌虐強制性交、殺人等罪判刑廿三年確定。

李二○二○年六月十一日以知悉妻子外遇為由，要求對方從雲林北上，到桃園大園租屋處談判，李質問妻子外遇對象、性行為次數，得知妻子與情郎已交往三年，怒不可遏，掌摑、痛毆妻子，不顧對方哭泣求饒，仍逼脫掉全身衣物。李拿手機全程錄影，還用妻子LINE帳號向情郎嗆「明天你準備收屍體」。

李隔日凌晨要妻子誦經兩小時，期間二度性侵，李覺得妻子仍有隱瞞，拿打氣筒痛砸她頭部至少三次，遭折磨的妻子因身軀多處受傷，最終倒臥廁所，李將她送醫時還謊稱「她自己跌倒」。妻子到醫院前已無呼吸心跳，因顱腦損傷、骨折出血和腦疝致中樞神經休克，當天下午死亡。

李否認犯行，供稱因妻子不願意與他離婚，當時兩次性行為都是妻子同意的，「我因為妻子有外遇，非常抓狂，腦袋一片空白」，隨便拿東西就往妻子頭、身體打，打幾下都不知道，「沒有想到妻子會死亡」。

檢警調查，李凌虐妻子時與外籍女子視訊，甚至炫耀妻子遭毆後頭、臉流血不止的畫面，寫下「妳大姐念了二個小時華證蓮達斯，我睡起來才能夠讓弟弟硬起來，做三十分鐘沒射休息」。當時，李妻懷孕五個多月，但從外表看不出來，李表示不知道妻子懷孕，刑事局鑑定也認為李不是孩子的父親。

法院認為李因妻子外遇而情緒激動，與計畫性犯罪不一樣，但他無情地剝奪妻子生命，社會難以接受，雖然死者家屬要求判死刑，但李可教化，一、二審判李無期徒刑。因判決被最高法院撤銷、發回更審，更一審依凌虐強制性交、殺人罪減為廿三年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。