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嫌太吵？高雄惡鄰當幼子面砍死爸媽 雄檢起訴求處「死刑」

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高雄惡鄰嫌噪音吵砍死夫妻幼子目睹 雄檢今起訴求處「死刑」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市男子吳龍滿疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻，落網堅不吐時還保持緘默。本報資料照
高雄市男子吳龍滿疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻，落網堅不吐時還保持緘默。本報資料照

高雄64歲吳姓男子去年9月中持刀步行上樓，當著2雉子面前手段兇殘殺害鄰居夫妻，引起社會譁然；由於，現場僅2子目擊案發經過，而吳男多次提訊皆行使緘默權，檢方歷經4個月偵查，勾稽比對吳犯案動線及逃逸影像，近日向高雄地院依殺人罪嫌偵結起訴，求處死刑。

檢方指出，吳男因不明原因預謀殺人，案發當天上午7時許，吳男持自備刀械上樓至鄰居羅家，因大門未關，吳男隨即進入客廳，先見36歲蔡姓女子在客廳正準備帶兩子上學，吳竟一言不發當著兩稚子面前，持刀砍刺蔡女胸、腹等五處，因肺、肝部位中刀傷勢嚴重，蔡女當場死亡。

隨後，吳男進入主臥室持刀刺砍35歲羅男，導致對方身中胸、肩等8處刀傷，因刺入心、肺，導致心包填塞、左右側血胸而當場死亡，手段行徑兇殘。

當時羅家兩子下樓向管理員求助，警消獲報雖緊急趕抵救援，夫妻兩人早已失去生命跡象，高雄地檢署當天外勤檢察官詹美鈴指揮警方，在案發後3小時內火速將吳男拘捕到案，並在隔日尋得他變裝衣物及凶刀，經複訊後向法院聲押獲准。

偵查過程中，檢方表示，吳男多次行使緘默權，檢察官勾稽比對大樓及逃逸路線監視器影像，綜合案發現場、被告衣物及指甲等處採得跡證之鑑定結果、法醫研究所解剖報告等各項事證，累計訊(詢)問告訴人及相關證人至少11人，檢察官並考量2名孩童心理狀況，委請醫院協助評估個案身心狀況與進行心理鑑定，在醫師及心理師陪同下進行訊問，透過專業及嚴謹的程序，減少重複陳述，鞏固證詞的證據能力。

檢方以殺人罪提起公訴，並審酌吳男已無教化之可能性及必要性，並考量刑法第57條各款所列情形，認被告手段兇殘、泯滅人性、心性狡詐、犯後態度不佳，其惡性重大，罪無可逭，非永久與世隔絕，不足以實現正義，故建請法院量處被告死刑並褫奪公權終身。

發生凶殺命案現場，警方到場勘查。記者林保光/攝影
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高雄夫妻遭凶殺案，起因疑似為噪音爭執。記者林保光／攝影
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殺人 檢察官 鄰居

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