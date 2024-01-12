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明天投票 3男收購郭台銘連署書嘉檢起訴
鴻海集團創辦人郭台銘棄選總統，昨天選前傳出「阿銘公開信」引發熱議。多處地檢署查辦郭台銘連署涉及不法案件持續，嘉義地檢署今天上午起訴3名男子涉嫌以金錢收購郭台銘連署書，依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌起訴。
檢察官柯文綾指揮嘉縣調查站、嘉市警局、第一分局，偵辦被告羅姓、林姓及邱姓等3名男子，涉為郭台銘收購連署書，羅姓男子去年10月7日，以每份100元代價，向林姓男子蒐集連署書，並邀約林姓男子以相同代價向他人蒐集。
林姓男子遂於同日以相同代價，向邱姓男子蒐集連署書後，邀約被告邱姓男子加入；邱姓男子應允後，隨即以相同對價邀集他人連署。經專案小組循線查獲，經檢察官偵查終結， 將3名男子依涉及違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之行求、期約賄賂，而使人為特定被連署人連署案件提起公訴。
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