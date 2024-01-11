調查局2副局長屆退 檢察總長致贈法秤、感謝使命必達

最高檢察署今召開中央淨化選風聯繫會報，由於本月16日適逢調查局副局長文瀚、黃義村屆退，檢察總長邢泰釗會中特別歡送兩位副局長。邢泰釗表示，文瀚負責國家安全業務、黃義村負責犯罪防制業務，兩位將最美好的時光，奉獻給國家，長期與檢察機關合作，「是我們最具有互信的工作伙伴及敬重的朋友」。

邢泰釗代表檢察機關感謝文瀚、黃義村長期對司法貢獻，貫徹調查局「忠於國家、使命必達，堅持到最後一刻」的精神，特別是此次總統及立委二合一選舉，調查局偵辦許多反滲透法、地方賄選案件，因此特別致贈琉璃法秤，向兩位工作伙伴表達誠摯敬意，獻上衷心祝福。

據了解，新任副局長遺缺可能會在1月18日公布，目前接任文瀚的人選，以調查局主任秘書孫承一呼聲最高；至於接任黃義村的人選傳聞眾多，尚未有明確定案，新增的第3名科技副局長，可譨是台北調查長吳富梅。