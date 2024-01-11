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調查局2副局長屆退 檢察總長致贈法秤、感謝使命必達

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

最高檢察署今召開中央淨化選風聯繫會報，由於本月16日適逢調查局副局長文瀚、黃義村屆退，檢察總長邢泰釗會中特別歡送兩位副局長。邢泰釗表示，文瀚負責國家安全業務、黃義村負責犯罪防制業務，兩位將最美好的時光，奉獻給國家，長期與檢察機關合作，「是我們最具有互信的工作伙伴及敬重的朋友」。

邢泰釗代表檢察機關感謝文瀚、黃義村長期對司法貢獻，貫徹調查局「忠於國家、使命必達，堅持到最後一刻」的精神，特別是此次總統及立委二合一選舉，調查局偵辦許多反滲透法、地方賄選案件，因此特別致贈琉璃法秤，向兩位工作伙伴表達誠摯敬意，獻上衷心祝福。

據了解，新任副局長遺缺可能會在1月18日公布，目前接任文瀚的人選，以調查局主任秘書孫承一呼聲最高；至於接任黃義村的人選傳聞眾多，尚未有明確定案，新增的第3名科技副局長，可譨是台北調查長吳富梅。

黃義村表示，自接任副局長以來，業務相當繁忙，他平日喜歡閱讀，但礙於公務，買了很多書都沒看，退休後最想做的事，就是讓自己沉澱下來好好看書。

調查局副局長黃義村（右1）、文瀚（左1）屆齡退休，檢察總長邢泰釗（左2）致贈琉璃法秤。圖／最高檢提供
調查局副局長黃義村（右1）、文瀚（左1）屆齡退休，檢察總長邢泰釗（左2）致贈琉璃法秤。圖／最高檢提供
調查局主秘孫承一（右）有望接任副局長。圖／報系資料照
調查局主秘孫承一（右）有望接任副局長。圖／報系資料照

邢泰釗

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