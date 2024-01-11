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玩大陸6天免食宿費 高雄4里長返台幫拉總統票被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄地檢署偵辦大陸介選案，查出高雄市前金區某陳姓里長涉嫌招攬多名里長、里民至大陸旅遊，入住高檔星級飯店及知名餐廳，食宿全由大陸統戰、台辦等單位支應，團員僅需付機票錢，返台再請團員票投特定候選人，高雄地檢署偵結，今依反滲透法、總統副總統選罷法等罪嫌起訴陳男等４名里長。

雄檢去年接獲情資，12月20日執行搜索，帶回陳姓、黃姓及另名陳姓里長到案，經訊問後，3人各以20萬元、10萬元、5萬元交保候傳。

檢方調查，陳男經大陸地區台辦及統戰部等單位委託，由陳負責在台灣邀請里長、里民前往大陸參訪，去年9月間，陳男招攬黃姓、陳姓等6名里長及里民共31人前往北京旅遊。

落地後，入住北京四星級萬商花園酒店，為了展現地主之誼，陸方還安排金殿老北京、新開元大酒樓、便宜坊烤鴨、大鴨梨、東來順涮羊肉等當地知名餐廳，招待陳男等團員，團員只需付1萬7500元機票錢，就能爽玩北京6天。

去年12月，陳男再度招攬團員赴陸，這次前往廈門旅遊，同樣入住高檔酒店，全程餐飲及廈門著名景點，則由大陸付錢，團員只需支付6000元機票費。

不論北京、廈門行，期間大陸官員均藉餐會宣傳「兩岸一家親」，還希望團員政黨票、總統票可以投給特定政黨跟候選人，以協助兩岸關係推廣。

雄檢歷經近1個月調查，依據證人證詞及相關證據，認定大陸落地招待是希望陳男等人返台支持特定候選人，但陳男等人仍貪圖不正利益，接受大陸官員賄賂。

雄檢今偵結，依反滲透法、總統副總統選罷法等罪嫌將陳男起訴，至於另外3名里長，因協助拉票，則另依投票受賄罪嫌起訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

北京 機票 廈門

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