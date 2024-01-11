丈夫為雲林大埤鄉代妻賄選 王麗華當選無效確定

王麗華前年底參選雲林縣大埤鄉鄉民代表選舉，因丈夫陳源紀以每票1千元向5名選民買票，陳犯交付賄賂罪一審被判1年10月，而王麗華經檢方提起當選無效之訴，一審也判她當選無效，不服上訴，台南高分院今判決駁回上訴，不得上訴。

台南高分院指出，選罷法規定所規範的賄選行為主體，並不限於當選人本人親自所為，只要當選人為候選人時，其本人或其直接、間接認可為其從事競選工作之人，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定行使者，即應視為當選人本人所為。

台南高分院表示，王麗華的配偶陳源紀犯選罷法中交付賄賂罪，經雲林地院判處1年10月，緩刑4年，並應於判決確定日起1年內向公庫支付10萬元，及參加法治教育3場次，褫奪公權4年，經調取雲林地院卷宗核閱無訛，堪認陳男確有對有投票權鄭男等5人交付賄賂，票投王麗華。