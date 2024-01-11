AI是文明社會最大的風險之一 全律會理事長：歧視偏見恐更廣泛幽微

司法院、法務部、全國律師聯合會今共同舉辦司法節學術研討會，以生成式AI為主題，討論在法律實務的應用及對人權、弱勢、性別的挑戰；全國律師聯合會理事長尤美女致詞指出，生成式AI被特斯拉執行長馬斯克形容為是「文明社會最大的風險之一」，伴隨人權、智慧財產權及營業秘密等侵害，她認為有必要在享受AI益處時，也得努力免於負面影響。

尤美女指出，近年來生成式AI蓬勃發展，可以無礙與人類溝通，更可生成圖片、程式碼，甚至在LSAT、GRE考試中名列前茅，生成式AI為社會帶來便利，也伴隨人權、智慧財產權及營業秘密等侵害，例如去年底紐約時報就因為ChatGPT-4和微軟的Copilot未經授權，逐字轉載紐時的文章，作為大型語言模型的資料而提告。

尤美女表示，生成式AI寫成的軟體程式碼，與人類語言寫成的法律條文一樣，不可避免地受到創造者的主觀價值取向影響，而帶有偏見，AI所生成的內容也不免複製或放大既有的偏見，在社會普遍認為AI只是程式理性計算的結果，不會帶有任何價值判斷的假設下，AI對於人權、弱勢與性別所帶來的侵害，恐比以往更廣泛、幽微。

她說，為了因應AI發展，及AI運用於行政及司法體系中，我國政府也陸續制定相關規範或指引，如「人工智慧科研發展指引」、「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」、「金融業運用人工智慧之核心原則與相關推動政策」等，儘管僅提供初步的參考準則，但或多或少有助於降低運用AI帶來的負面影響。