獨／是誰？造勢晚會網路徵1600元吶喊員 記者實測結果超展開
後天就是投票日，各陣營把握選前之夜大造勢，不過卻有人在網路徵求造勢員和吶喊員，1場活動報酬1600元，不少人留言應徵。記者實測究竟是藍、綠、白哪個陣營徵人動員，沒想到對方卻推說名額已滿，緊接著轉介其他無關的工作。警方也提醒，詐騙集團現看準選舉熱度，以高薪徵求工作人員、走路工，最後不外乎是詐財、騙個資。
有網友11月起紛紛在各大臉書、社團貼文徵求造勢活動現場造勢員和搖滾區吶喊員，工作內容為在指定的造勢晚會幫忙搖旗吶喊，工作時數約3至4小時，現場造勢員1場1200元，搖滾區吶喊員更喊到1600元，還會附餐、附水，薪資採禮券發放，也可領現金，現場會準備汽笛和造勢棒、造勢旗，希望有空的鄉親幫忙參與。
記者在臉書社團「我是竹北人」看到此訊息實際應徵，貼文的網友表示只是幫忙代貼文，並貼出一名女子LINE帳號，請記者自行聯繫。
記者12月初應徵現場造勢員和搖滾區吶喊員，但對方一開始說要確認職缺，接著又說職缺已滿，剩下1月的造勢，緊接著預謀似的介紹其他無關工作，記者等到選前最後一周，仍沒被安排職缺，追問對方也沒結果，對方又再貼出不明兼職平台，要求先註冊帳號再安排工作。
竹北警分局指出，過去求職詐騙常以「高薪、輕鬆、無經驗可」吸引民眾應徵，但經過警方大力宣傳，詐騙集團現看準選舉熱度，以高薪徵求工作人員、走路工，最後不外乎是詐財、騙個資，或是要求繳交金融帳本、密碼、提款卡等資料，最後成為詐騙洗錢帳戶。
警方提醒，民眾求職勿於臉書上找工作，求職前更應先核實，要求提供正式的職位描述和合約，早先一步上網搜尋，確認該工作的真實性。如果遭要求先付一筆保證金或訂金，甚至以作帳為理由，提供銀行存摺正本和提款卡，都是詐騙徵兆，若面試地點選擇在旅館、套房等不公開的場所，就要特別小心是求職詐騙陷阱。
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