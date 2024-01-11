不滿對手散布黑函 藍營「立委媽媽」呂玉玲憤提告

選戰進入倒數2天，桃園市立委第5選舉區（平鎮、龍潭區）國民黨候選人呂玉玲，針對同選區對手民進黨候選人劉仁照及綠營市議會黨團近來發放黑函，除質疑她的文宣小物指甲剪逾30元價格外，還汙衊她阻擋國防一事，今天上午在前桃園縣長吳志揚等陪同下，到桃園地檢署按鈴控告劉涉嫌誹謗、意圖使人不當選，宣示要以司法途徑捍衛清白；桃檢表示，文宣品一事已分案調查。

呂玉玲說明，針對對手質疑文宣小物價格逾30元涉賄選一事，早於第一時間出示單據自清，總共採購指甲剪套組文宣小物1萬份、每份單價28.73元，並未違反法務部2001年函釋「候選人不得發放價值超過30元文宣小物」規定，其實網購相同品項每份單價約12至29元。

呂痛批，對手選舉迄今頻用看板、文宣布條等手段抹黑、抹紅，處心積慮潑髒水，將她監督預算說成「阻擋國防是賣台」，用莫須有的指控帶風向、惡劣抹黑行為混淆視聽，她提告的動作除了捍衛自身清白外，呼籲選民睜大眼，不要以訛傳訛、協助發放黑函成為幫凶，還給平鎮、龍潭乾淨的選舉。

劉仁照回應，呂提告他說因贈送8件組美容指甲剪事是賄選，但從指甲剪質感跟網路查詢上正常市價，皆遠高於30元，而呂提出的發票上沒廠商資訊，只有價格，來源不清楚如何證明進價多少，依法律上見解，大家都是針對市價定調是不是賄選，呂說他誣告莫名其妙，是知法犯法立委。

根據最高法院見解「賄賂之客體如非為金錢，其價值之計算自應以市面之一般價格為準，而不應以折扣後或廠價或成本價計算。」律師詹晉鑒表示，影響投票意願皆是以市價，若以進價說明這不成理由。