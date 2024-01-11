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台東「鎮民代表」經營線上今彩539賭盤遭搜索 下場曝光

聯合報／ 記者古和純／台東即時報導

台東縣成功鎮民代表經營線上賭盤。本報系資料照
台東縣成功鎮民代表經營線上賭盤。本報系資料照
台東縣警察局去年1月初掌握情報，破獲線上經營今彩539賭盤的楊姓、吳姓2名犯嫌，而其中楊男，正是現任成功鎮民代表楊世光；經檢訊後，楊男坦承經營線上賭盤多時，採認罪協商程序，判楊觸犯圖利聚眾賭博罪，判刑4月，緩刑2年，支付公庫3萬元，沒收不法所得2萬7452元。

判決指出，楊世光與吳姓友人利用手機LINE群組，聚眾賭博經營俗稱「今彩539」賭局，聚集不特定之多數人簽選號碼賭博財物，賭客以傳送LINE訊息方式下注。

每注簽賭金額為80元，賭法為「二星」、「三星」、「四星」等3種，即以01至39共39個號碼中，由參與賭博之人任意圈選2個至4個號碼，再核對每周「今彩539」號碼，決定勝負。若簽中「二星」、「三星」、「四星」，每注並可分別贏得5,300元、7萬3,000元、86萬元彩金，未簽中者，所繳賭資由楊、吳二人取得，以此向不特定賭客對賭牟利。

檢警查出，楊世光提供住所，經營六合彩簽賭站，讓賭客進出簽賭，楊在警詢時及偵查中皆坦承不諱，核與證人證述情節大致相符，警方搜索時帶回簽單3張、賭客簽注之LINE對話紀錄等扣押物佐證，足認事證明確，由於楊世光為成功鎮民代表，本應知潔身自愛為鎮民表率，竟聚眾賭博營利，檢方請法院從重量處刑。

賭博 楊世光 今彩539

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