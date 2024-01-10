聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東傳中資介選？ 現任平原立委候選人樁腳8萬交保
台東地檢署近日接獲情資，指稱某平地原住民立法委員余姓樁腳，招攬國人赴陸旅遊接受招待，疑有境外勢力介選情事，今昨兩天檢方傳喚余姓被告及12名選民到案釐清，訊後認余男違反選罷法、反滲透法等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知8萬元交保。
從昨天起，檢察官莊琇棋就開始指揮成功分局、台東縣專勤隊等單位，組成專案小組，共同偵辦中資介選一案，經查余男疑受中共某黨政軍組織指示、委託、資助，招攬30人赴大陸湖南8日遊行程。
檢方指出，余男安排的湖南行，從去年10月27日至11月3日，過程中接受該中共組織落地招待，包括當地旅遊、餐廳用餐及飯店住宿均免費，且餐會期間，中共官員會發表與選舉有關言論，有受滲透來源委託、指示、資助，對有投票權之人行賄之情事。
檢察官今昨兩天複訊余男，認定余觸犯反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項、公職人員選舉罷免法第99條第1項等罪嫌重大，因無羈押必要，諭知余交保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言