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台東傳中資介選？ 現任平原立委候選人樁腳8萬交保

聯合報／ 記者古和純／台東即時報導

台東地檢署近日接獲情資，指稱某平地原住民立法委員余姓樁腳，招攬國人赴陸旅遊接受招待，疑有境外勢力介選情事，今昨兩天檢方傳喚余姓被告及12名選民到案釐清，訊後認余男違反選罷法、反滲透法等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知8萬元交保。

從昨天起，檢察官莊琇棋就開始指揮成功分局、台東縣專勤隊等單位，組成專案小組，共同偵辦中資介選一案，經查余男疑受中共某黨政軍組織指示、委託、資助，招攬30人赴大陸湖南8日遊行程。

檢方指出，余男安排的湖南行，從去年10月27日至11月3日，過程中接受該中共組織落地招待，包括當地旅遊、餐廳用餐及飯店住宿均免費，且餐會期間，中共官員會發表與選舉有關言論，有受滲透來源委託、指示、資助，對有投票權之人行賄之情事。

檢察官今昨兩天複訊余男，認定余觸犯反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項、公職人員選舉罷免法第99條第1項等罪嫌重大，因無羈押必要，諭知余交保候傳。

台東地檢署選前3天調查中資介選案，諭知1人交保候傳。記者古和純／攝影
台東地檢署選前3天調查中資介選案，諭知1人交保候傳。記者古和純／攝影

中共 台東 罷免 反滲透法 介選

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