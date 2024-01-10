疑受中共百萬資助 調查局指張顯耀做假民調涉反滲透法…約談後100萬交保

調查局追查去年一起大陸介選案時，發現前立委、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀，涉收受中共官方上百萬元現金，與台灣與一家公司配合做假民調，替特定政黨與候選人進行輔選，調查局昨天以反透法約談約談張顯耀到案，檢方複訊後命張顯耀100萬元交保，由於時機點敏感，檢調對偵辦行動相當低調。

據調查，張顯耀過去是陸委會副主委，對大陸事務與台商熟稔，他被控自去年下半年起，透過特定台商陸續交付上百萬元現金，找民調公司配合做不實的民調數據，刻意營造某政黨或候選人會贏得勝選假象，意圖影響選舉結果。

調查局清查，張顯耀透過特定公司發布假民調後，透過媒體報導相關新聞，對總統及立委大選有一定程度影響，專案小組蒐證多時，確認台商交付的資金來自中共情治機關，認定張顯耀配合大陸介選，昨天發動搜索行動。

大陸省市台辦去年透過「台灣新住民關懷總會」、「中華人民黨」等單位，招攬約60人赴湖南省旅遊，全程食宿交通免費，當時台灣新住民關懷總會理事長周滿芝向團員宣傳「兩岸一家親」等思想，要求團員支持特定政黨及候選人，調查局國安站從此案的搜索扣押物證中，意外發現張顯耀涉案。

張顯耀過去也曾被調查局偵辦共諜案，當時張顯耀拒絕配合去調查局國安站詢問，堅持要親自向檢察官說明案情，後來獲北檢處分不起訴。