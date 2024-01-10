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南投縣議員、鎮民代表被訴當選無效 二審今判有效確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投地檢署認南投縣議員林友友、南投草屯鎮民代表林永安，涉嫌委由李姓男子向選民以一票500元的代價，向選民賄選，因此對二人提出當選無效之訴，台中高分院今審結，認定此案無證據證明二人有共同參與、授意、默許、同意李男買票，檢方也沒有起訴二人違反選罷法，認定此案證據不足，判二人當選有效。

判決指出，南投地檢署指控，南投縣第二選區議員林友友、南投縣草屯鎮第一選區鎮民代表林永安，涉嫌在前年底，委由李姓男子以一票500元代價，向多位選民交付現金2000元，涉嫌違反選罷法，李男部分已經刑事判決確定，檢方認為林等二人對李的買票行為，有共同參與、授意、默許或同意等不違背其本意的情形，因此對二人提起當選無效之訴。

台中高分院審酌，雖然檢方有提供李男在前年11月21日下午4時許，致電林友友競選總部通話時間長達148秒，欲佐其說，但依其他兩名證人證詞，不能證明通話內容與賄選行為有關。

檢方另主張林永安曾與林友友父親在擔任議員期間，因爭取碧山路下水道工程受草屯鎮民感謝，而一同掛在紅布條，有一定情誼等語，但依所提的新聞報導，無法證明與賄選行為有關，新聞刊登日期更與前年11月26日選舉日相隔逾5年之久，都無法證明林友友、林永安就李男的系爭賄選行為有何共同參與、授意、默許或同意買票行為的事實。

合議庭指出，另外林友友、林永安也沒有被檢方起訴違反選罷法，此案事證不足，駁回檢方上訴，判當選有效，全案確定。

南投縣議員林友友、鎮民代表林永安被訴當選無效，台中高分院今判二人當選有效確定。圖／本報資料照
南投縣議員林友友、鎮民代表林永安被訴當選無效，台中高分院今判二人當選有效確定。圖／本報資料照

南投 賄選 選罷法 議員 當選無效

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