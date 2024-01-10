指導司法打擊藍營、郭台銘？侯漢廷爆民進黨下令「介選」 法務部回應了

無黨籍台北市立委候選人侯漢廷今爆料民進黨中央政策委員會動用國家機器介選，指黨部下令要求法務部打擊在野黨，包括查辦鴻海創辦人郭台銘連署涉賄、查辦藍營各式司法案件、擴大共諜案效應，法務部回應表示，絕無可能介選。

法務部表示，本部從未接獲任何政黨指示配合選舉作為，更絕無可能接受任何要求介入選舉，法務部還說，本部堅持行政中立，貫徹選舉查察作為，有任何妨害選舉之犯行，不分黨派、身分，各檢調機關均將堅決嚴查到底。

侯漢廷開記者會指出，爆料文件屬於機密，解密條件是10年，是民進黨中央黨部選戰策略小組第21次會議紀錄，會議時間為2023年11月20日，與會人士有民進黨秘書長許立明、總幹事潘孟安、邱義仁。

有關指射「法務部」部分，侯漢廷說，民進黨對法務部下指導棋，要打柯、打藍，包含「要凸顯法務部已積極介入郭台銘總統連署賄選」、「加速國民黨官員與立委黑金貪腐、洗錢、炒股及共諜案的各種司法案件公展與審判」，由此可知許多里長或退休軍警赴陸被調查的原因。

侯漢廷說，民進黨介入法務部、司法院等機關，目的是為了本黨候選人勝選，民進黨動用納稅錢從外交部、交通部、法務部、司法院到媒體，都在他們掌控下。