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19道菜要價3萬！陸配揪團受陸招待無保請回 檢提抗告豪奢海鮮菜單全曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍被控接受大陸江蘇省南通市台辦指示，率領30多人到大陸接受招待，入住高檔星級飯店，大啖鮑魚、參翅、河蟹等高檔食材，昨天雄檢執行搜索，帶回蔡女等多人到案，訊後聲押蔡女遭駁回，雄檢對法院裁定不滿，今已提起抗告。

據了解，檢調人員還掌握到蔡占萍從地院無保飭回後，擔心未來恐入獄，四處求神拜佛保平安，還有高雄某資深市議員頻繁跟蔡女接觸，該位市議員也曾參加過類似旅遊團，涉入程度，檢方正在釐清中。

雄檢指出，去年9月起大陸台辦以參訪名義，招待里長或特定人士前往大陸等地旅遊，蔡女日前接受台辦指示，招攬30多人前往大陸，藉由宴席要求參訪團員返台後支持特定候選人。

雄檢傳喚蔡占萍及前往大陸旅遊的市民查證，經複訊後，認定蔡有違反反滲透法、選罷法等罪，且全案仍有共犯及證人仍未到案，訊後向法院聲押。

但雄院審理後，認為蔡占萍無羈押必要，駁回檢方聲請，今下午雄檢提起抗告，列舉6點理由及各項證據，希望高雄高分院撤銷發回重裁。

雄檢指出，蔡女等人率團赴陸，入住的是恒大海上威尼斯、五州皇冠酒店等高級飯店，且所食用餐點包含參翅、海蝦、元貝、甲魚、河蟹等精緻食材，19道菜色就要價台幣3萬元。

檢方認為，大陸利用落地招待方式，以不正利益動搖參加人員投票意向，蔡占萍確有羈押的原因及必要性，全案現已由原審法院將檢察官抗告書及相關案卷移送二級法院審理中。

雄檢表示，針對各類以招待旅遊、餐會為之賄選行為，並不因何人或發生在境內或境外，而有不同處理標準，只要有具體事證足認有犯罪嫌疑，檢察官均採取與過往處理相類案件相同標準發動偵查，全力查辦妨害選舉犯行，以維護選舉公平。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

賄選 投票 反滲透法 酒店

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