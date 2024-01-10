質疑「4年前舊事重演」…藍營支持者遭調查 張麗善赴地檢署抗議查賄不公

雲林檢調接獲疑似賄選情資，今天帶回國民黨支持者元長鄉李姓女子等6人調查，縣長張麗善中午到地檢署前舉行記者會，指四年前張嘉郡參選該選區立委時，支持者也是同樣方式被檢調帶走，影響選舉結果，事後才還其清白，如今舊事重演，希望檢調不要被政治力介入，秉公處理。

張麗善今天中午與丁學忠、國民黨不分區立委候選人張嘉郡、縣議員李明哲、雲林縣農會總幹事等人在雲林地檢署前召開記者會，張麗善說，她上午接獲消息，元長鄉藍營6位支持者被檢調單位持搜索票進入住家搜索，並帶回調查，其中一人四年前在張嘉郡參選立委時，也是在選前關鍵時刻被帶回，選舉後才還這些人清白，她質疑今天又是舊事重演，有政治力介入企圖選舉結果，讓民眾心生恐慌，不敢出來輔選。

張麗善指出，這陣子縣內許多支持國民黨的民意代表，被檢察官、司法人員要求他們不能介入選舉，希望司法不要被政治操弄，恐嚇施壓無辜的老百姓，國民黨徵召的候選人都不買票，堅持乾淨選風，選民也要保持理性，選出國家領導人與真正能為人民國家服務的立委。

丁學忠表示，4年前對手在同樣的村落用同樣的奧步，誣陷村長買票，成功影響選舉結果，這次故計重施，他要求雲林地檢署不要被利用，淪為政治工具，希望鄉親保持理性，不要上當受騙，下架只會用奧步選舉的政客。

張嘉郡說，四年前司法還給他們清白，但她已經落選，「遲來的正義，沒辦法還給被害人公道」，這次民眾不要再上當受騙，也不要因為對手的司法恐嚇退縮，而是要用選票幫曾經被對手誣陷、施壓的百姓討回公道。

蘇治芬競選總部回應，選舉到最後關頭，匿名恐嚇簡訊以及疑似賄選等不光明的手段層出不窮，呼籲對手陣營，誠實面對選民與司法的檢驗，不要出盡奧步，汙染選風。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，檢調接獲情資疑似有買票的行為，檢具相關事證，向法院申請搜索票，進行搜索調查，李姓女子等6人以嫌疑人身分被帶回製造筆錄，搜索後未查扣與賄選相關的證物，6人全數請回，這次選舉至今已接獲190件妨礙選舉相關情資。至於縣長所指檢察官、司法人員介入選舉一事，並未接獲相關訊息。