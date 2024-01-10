侯漢廷指林佳龍要司法院速審林姿妙案 司法院：子虛烏有也不可能

北市第一選區立委候選人侯漢廷揭露一份民進黨中央政策委員會要封存10年的機密文件，批綠營動用國家機器介入選舉，內容提及請總統府祕書長林佳龍要求司法院加速司法審判的進度，司法院否認，並表示從未接獲相關訊息。圖／聯合報系資料照

立法委員台北市第一選區候選人侯漢廷今拋出民進黨中央政策委員會去年11月20日的機密「政情」，內容提及「動用司法機關追殺政敵、司法為選舉服務」，並請總統府祕書長林佳龍要求司法院加速司法審判的進度，更點名宜蘭縣長林姿妙、高雄市前議長曾麗燕的貪瀆案。司法院發言人陳婷玉表示未曾接獲這種指示，法官獨立審判，司法院不可能下指導棋。

陳婷玉表示，司法院沒接收過林佳龍的要求，況且法官一向獨立審判，司法院不可能給予任何指示，尤其現在法官自主性相當高，如果有來自高層的「指示」，早就被罵爆了。她重申司法院尊重法官審判獨立，不可能介入個案審理。

侯漢廷在今天所發布的新聞稿內稱民進黨打擊國民黨的方式是「請陳建仁院長督促法務部，以及林佳龍秘書長要求司法院加速司法審判的進度」，「加速國民黨官員與立委黑金貪腐、洗錢、炒股及共諜案的各種司法案件公展與審判」，「壓制對手的選舉力量投入」。而且還要「擴大共諜案的外溢效益，特別是針對國民黨黃復興黨部的退職軍人」、「將共諜案擴大調查層面」，最終「本黨的候選人才有勝選的效果」。

侯稱民進黨中央政策委員會的這份機密文件，要「封存10年」。